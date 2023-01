Uomini e Donne, Ida e Alessandro fingono? Un rumor getta ombre

Arriva una segnalazione che potrebbe far crollare la presunta farsa che i due ex volti del Trono Over potrebbero aver messo in atto

Una pesante segnalazione getta ombre su Ida Platano e Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne. La coppia del Trono Over si sta vivendo con serenità la storia d’amore nata nel programma di Maria De Filippi. Ma ecco che nelle scorse ore è arrivata una particolare indiscrezione sui due ex protagonisti del dating show del pomeriggio di Canale 5. A condividerla è stata Deianira Marzano, la quale ha riportato una segnalazione ricevuta da un utente su Instagram.

Secondo quest’ultimo, Ida e Alessandro non sarebbero realmente una coppia.

“Ho amicizie in comune con Alessandro e lui e Ida, che millantano questo grande amore. In realtà hanno detto ad amici vicini che comunque stanno al gioco (perché lei sa come funziona). Tanto non le costa nulla, sono amici, si fanno un viaggio, si divertono e la manfrina va avanti. Infatti se noti non si baciano mai”

Una segnalazione, questa, che non va sottovalutata. Proprio qualche giorno fa, Riccardo Guarnieri ha rilasciato una nuova intervista, in cui ha espresso tutti i suoi dubbi sulla coppia composta da Ida e Alessandro. Questa nuova indiscrezione andrebbe a confermare i sospetti del cavaliere tarantino. Vicinanza sembra voler smentire l’ultima segnalazione condivisa da Deianira. Infatti, ha condiviso alcuni video in cui bacia la Platano. Un modo per replicare alle accuse?

Intanto, nel corso della nuova registrazione di UeD, Maria De Filippi ha fatto sapere a Riccardo che, dopo la sua intervista, Ida ha palesato alla redazione la sua intenzione di avere un confronto diretto con lui. Ci sarà davvero questo incontro tra i due ex fidanzati? Sembra proprio di sì, a questo punto. L’ex dama del Trono Over potrebbe voler sfruttare questo confronto per smentire le ultime indiscrezioni sul loro conto.

Questo incontro potrebbe avvenire proprio nello studio di Canale 5, sotto le luci dei riflettori. Nel frattempo, Deianira Marzano non ci sta e continua ad attaccare Alessandro e Ida.

“La Platano mo fa storie che si bacia…Se stai bene con la persona con cui stai non hai bisogno di un confronto con il tuo ex con cui ti sei confrontata mille volte da stremare anche la povera gente che ha seguito questo ‘libro cuore’ scritto con i piedi. Detto ciò, contento il tuo attuale ‘fidanzato’ che a questo punto chiameremo Garrone, protagonista del romanzo. Ma si! Un’ulteriore scusa anche per lui per apparire, così in paese è famoso…”

A non credere alla relazione nata da i due c’è Tina Cipollari. Infatti, l’opinionista ha sempre espresso il suo disappunto, sebbene non sia particolarmente d’accordo con l’atteggiamento tenuto da Riccardo. La collega di Gianni Sperti, quando Ida e Alessandro hanno lasciato il programma, ha ipotizzato un loro ritorno da single in brevissimo tempo.

Per il momento, la Platano e l’ex cavaliere sembrano andare d’amore e d’accordo. Condividono spesso momenti di vita quotidiana insieme e viaggi condivisi, come quello a Miami per Capodanno. A questo punto, non resta che attendere per scoprire se usciranno fuori ulteriori segnalazioni su questa discussa coppia del dating show.