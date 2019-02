Uomini e Donne gossip, Sonia Puglisi scrive a Luigi dopo la puntata: “Ci credevo”

Uomini e Donne, Sonia Puglisi si è eliminata: il messaggio dopo la puntata

Il gossip di Uomini e Donne non si ferma mai e oggi parliamo di Sonia Puglisi e Luigi Mastroianni. Nel pomeriggio è andata in onda la puntata del Trono Classico in cui la bella siciliana ha deciso di andare via. L’incontro di Luigi con tutte e tre le sue corteggiatrici non è andato giù a Sonia, che è andata via e non si è presentata in puntata oggi. La registrazione risale alla metà di gennaio, per cui chi segue le anticipazioni di Uomini e Donne era preparato a questa eliminazione. Fino alla messa in onda della puntata, però, Sonia non avrebbe potuto dire nulla sui social network, per questo lo ha fatto in queste ore.

Trono Classico, il messaggio di Sonia per Luigi: “Ci abbiamo provato, ci credevo”

Le prime parole di Sonia sono un sentito ringraziamento alla redazione di Uomini e Donne: “Sembra doveroso, a questo punto, fare dei ringraziamenti a tutta la redazione e allo staff che ogni giorno lavora con dedizione e si impegna per garantire il meglio, sia a chi guarda da casa, sia a chi come me, ha vissuto quest’esperienza”. Ha scelto Instagram per i ringraziamenti, perché non ha potuto farli in studio dato che, come avrete visto, non si è presentata dopo aver deciso di eliminarsi. Subito dopo, a sorpresa, si è rivolta anche al tronista: “Mi sento altrettanto in dovere, come minimo, di dire grazie a chi mi ha accompagnata in questo percorso. Ci abbiamo provato, siamo andati avanti finché abbiamo realmente percepito che ne valesse la pena. Non rimpiango di aver rinunciato a tante cose per stare lì perché ci credevo”.

Uomini e Donne gossip, Sonia ricomincia dopo Luigi Mastroianni

La conoscenza tra Luigi e Sonia a Uomini e Donne sembrava essere cominciata con il piede giusto. Il loro bacio aveva lasciato tutti senza parole! D’un tratto, però, la situazione ha cominciato a precipitare. Alcuni segnali di malessere fra loro erano sorti anche a inizio gennaio, Sonia Puglisi voleva già eliminarsi e sui social lasciava intendere di essere stanca. Le cose non sono cambiate, anzi sono peggiorate sempre più fino a quando, a metà gennaio, Sonia è andata via e Luigi non l’ha più cercata. Oggi l’ex corteggiatrice ha intenzione di ricominciare: “Adesso, come tutti, si ricomincia da me. Ma è un’esperienza che mi porterò sempre. Grazie”.