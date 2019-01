Uomini e Donne anticipazioni, Sonia non torna da Luigi? Chiari indizi da Instagram

Anticipazioni Uomini e Donne, Sonia Puglisi ci sarà nella prossima registrazione?

Dalle ultime anticipazioni di Uomini e Donne abbiamo appreso che Sonia Puglisi ha comunicato a Luigi Mastroianni che non si sarebbe presentata nella prossima registrazione. Lo farà davvero? Alcuni chiari indizi sono arrivati oggi da Instagram. La corteggiatrice non può far sapere per certo se ci sarà o meno, ma ha voluto in qualche modo farlo capire. Tuttavia, non possiamo escludere il fatto che potrebbe essere ancora confusa e che invece si presenterà domani in studio. La prossima registrazione del trono Classico ci sarà proprio domani, giovedì 3 gennaio 2019, e scopriremo con le anticipazioni su Luigi e Sonia come andrà a finire tra i due. Le premesse, comunque, non sembrano essere delle migliori.

Sonia Puglisi non torna a Uomini e Donne? Gli indizi su Instagram

Tra le storie su Instagram, Sonia ha chiesto ai suoi follower di suggerirle delle canzoni da ascoltare. Tra le tante ne ha scelte alcune che ha postato tra le storie e ne ha estrapolato un verso o due. Da Promettimi di Elisa per esempio ha voluto prendere in prestito il verso “Promettimi che prima di dormire qualche volta, non tutte le sere, ti innamorerai”. Invece dalla canzone Dove il mare finisce di Ultimo ha estrapolato “Sai che non mi sento importante, anzi son fragile”. Naturalmente riesce facile associare queste frasi al percorso con Luigi a Uomini e Donne, visto che sta corteggiando lui. Ma sono altre due frasi che lasciano pensare che non ci sarà nella prossima registrazione: “Quello che è stato rimarrà importante”, ha scritto da Non è detto di Laura Pausini, e “Non mi va di ricominciare…”, presa da Questa nostra stupida canzone d’amore dei Thegiornalisti.

Uomini e Donne, Sonia Puglisi e Luigi Mastroianni verso l’addio?

Sono pensieri in contrasto fra loro, Sonia sarà probabilmente combattuta e non saprà che fare. Vincerà la testa o il cuore? Forse molto dipende anche da se Luigi l’ha cercata in settimana o meno. Il tronista nell’ultima registrazione infatti ha detto di non voler più conoscere altre ragazze. La scelta di Luigi è fra Irene, Giorgia e Sonia. Con quest’ultima fuori dai giochi, pure se è stata la prima con cui si è baciato, rimarrebbero soltanto Giorgia e Irene. Ma anche da quest’ultima sono giunti oggi dei messaggi per il tronista…