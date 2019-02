Uomini e Donne gossip, Nilufar e Giordano: arriva la frecciatina di Nicolò Ferrari?

Nilufar e Giordano si sono lasciati: il gossip di Uomini e Donne della settimana

Il gossip di Uomini e Donne in questi giorni è stato condito da una notizia clamorosa. Nilufar e Giordano si sono lasciati, ormai lo saprete bene. Per qualcuno è stata una news inaspettata, soprattutto vedendoli uscire da Temptation Island Vip uniti e innamorati. I loro occhi a cuoricino hanno abbagliato i fan, ma di sicuro i due giovani non avevano assolutamente intenzione di prendere in giro nessuno. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono vissuti a pieno dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne, ci hanno provato e hanno dato una possibilità ai loro sentimenti. Le incompatibilità caratteriali, però, sono venute fuori prepotentemente. Questo, almeno, è sembrato di capire da ciò che hanno spiegato loro sulla rottura.

Uomini e Donne, frecciatina di Nicolò Ferrari a Nilufar e Giordano?

Che Giordano e Nilufar fossero per certi versi incompatibili, era, ed è, un pensiero diffuso tra il pubblico del Trono Classico. Uno dei primi e ritenerli incompatibili è stato anche Nicolò Ferrari. Chi non ha pensato a lui, scoprendo che Nilufar e Giordano non stanno più insieme? Pochi, forse. Al momento l’ex corteggiatore è impegnato in un reality show francese a Miami. Oggi ha avuto la possibilità di usare lo smartphone, come ogni domenica, e si è informato su ciò che sta succedendo in Italia. Questo il suo commento: “Anche la quinta settimana è andata qui a Miami. Ho visto che in Italia sono successe parecchie cose…Il tempo mi ha dato ragione. Manca sempre meno al mio ritorno, tre settimane e torno in patria”. La frase sul tempo che gli ha dato ragione sembra essere diretta proprio alla fine della storia dell’ex tronista!

Nicolò Ferrari, Nilufar e Giordano: gli ultimi gossip di Uomini e Donne

Approfondendo un po’ tra le stories di Instagram, Nicolò ha spiegato che tra le notizie su cui si è aggiornato rientra Sanremo. A proposito, faceva il tifo per Ultimo, che è al centro di una bufera in queste ore. Poi ha parlato anche del suo amico Yuri Rambaldi all’Isola dei famosi. Su quale di questi argomenti il tempo potrebbe avergli dato ragione? Nessuno, a nostro avviso. Certo è che potrebbe aver ricevuto una notizia che non c’entra nulla con Nilufar e Giordano, ma riesce più facile pensare che sia una frecciatina a loro due. Deciderà di riprovarci con l’ex tronista? Lui era stato chiaro dicendo di averla archiviata, ma mai dire mai…