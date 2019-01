Trono Classico, Nicolò Ferrari in un reality show francese: svelato il suo sogno

Trono Classico, svelato il programma televisivo a cui parteciperà Nicolò Ferrari

Nicolò Ferrari da settimane aveva annunciato tramite Instagram che avrebbe partecipato a un programma internazionale. Alcuni dettagli rivelati dall’ex corteggiatore lasciavano credere che sarebbe stato un concorrente dell’Isola dei famosi 2019, ma lui ha prontamente smentito la voce. Non ha invece rivelato a quale programma avrebbe partecipato e non lo ha fatto tuttora. Si è limitato a parlare delle sue emozioni, della tensione nei giorni precedenti all’inizio delle registrazioni e ha promesso ai fan di tenerli aggiornati. Nella trasmissione di cui è nel cast, infatti, pare si possa usare il cellulare ma solo una volta a settimana. Nicolò tornerà sui social network ogni domenica, con molta probabilità.

Nicolò Ferrari concorrente di un reality show francese: è nel cast di Les Anges

Nonostante l’ex corteggiatore abbia voluto mantenere il segreto, o magari ha dovuto fare così, negli ultimi giorni ci hanno pensato alcune pagine fan dedicate al programma in questione a rivelare la sua partecipazione. Nicolò Ferrari è un concorrente di Les Anges de la télé-réalité, un reality show francese in cui i partecipanti si dedicano alla realizzazione di un loro progetto. I progetti sono legati al mondo dello spettacolo e ognuno sceglie, a inizio programma, in cosa volersi realizzare. I concorrenti provengono da altre trasmissioni e vivono tutti nella stessa casa, come succede al Grande Fratello. In Les Anges però i partecipanti possono lasciare la casa per delle commissioni necessarie alla realizzazione del loro progetto.

Nicolò Ferrari dopo Uomini e Donne sogna di diventare conduttore

I profili francesi dedicati al reality show hanno presentato Nicolò come un ex concorrente di Riccanza, in cui ci sarà un grande ritorno la prossima settimana. Ma quale progetto ha scelto di realizzare in questo programma francese? Pare che Nicolò abbia scelto di realizzarsi come inviato e conduttore, come si legge su Isa e Chia. Al momento Nicolò Ferrari, che di recente si è visto al centro di una bufera con Mario e Claudio, si trova a Miami. Questa è la città in cui viene registrata la nuova edizione di Les Anges. Le riprese dureranno un paio di mesi, mentre le puntate andranno in onda sui canali francesi in primavera.