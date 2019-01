Tommaso Zorzi a Riccanza 3: il ritorno a sorpresa nella prossima puntata

Tommaso Zorzi torna a Riccanza 3: una grandissima sorpresa per il pubblico di MTV!

A grandissima sorpresa, in una delle pubblicità della puntata dell’8 gennaio è comparso Tommaso Zorzi: tornerà a Riccanza 3! Inutile dire che i suoi fan sono già in delirio e si sono riversati su Instagram a manifestare il loro entusiasmo sul profilo del giovane. Non bisognerà aspettare molto, vedremo Tommaso già nella puntata della prossima settimana su MTV e si aggiungerà ai protagonisti che abbiamo imparato a conoscere in questi giorni. In un breve video che annuncia il ritorno di Tommaso Zorzi a Riccanza, è proprio lui a dare appuntamento al suo pubblico: “Ma senza di me che Riccanza sarebbe?“. Nel promo andato in onda per esteso, invece, ha spiegato di essere il ragazzo di sempre pur avendo tagliato i capelli e detto addio ai colpi di sole.

Tommaso Zorzi a Riccanza 3 a sorpresa: “Potevo non esserci?”

“Sorpresa! Secondo voi potevo non esserci nella terza stagione di #Riccanza?”, questo ha subito scritto Tommaso su Instagram pubblicando il breve video del promo pubblicitario. Si tratta sicuramente di una grandissima sorpresa per il pubblico di Riccanza, che un po’ ci era rimasto male per l’assenza di Zorzi nella terza stagione. Il suo nome infatti non figurava affatto nel cast della stagione in corso, ma nelle puntate del 2019 ci sarà. Tommaso in Riccanza 3 si aggiungerà alle vecchie conoscenze ancora presenti nel reality show. Insieme a lui infatti c’è Farid, che è ormai il volto storico del programma e non potrebbe mai mancare. Dalla seconda stagione inoltre è stato confermato anche Juan Fran Sierra, mentre gli altri protagonisti sono tutti volti nuovi.

Riccanza 3, Tommaso Zorzi tornerà nella puntata di martedì 15 gennaio 2019

Nella stessa serata in cui abbiamo appreso del ritorno di Tommaso a Riccanza, c’è stato anche altro di cui parlare. Nella puntata infatti è comparso Andrea Damante e suo cugino Angelo ha molto parlato di lui, confessando cose che molti magari non si aspetterebbero. Il programma di MTV continua a regalare colpi di scena, non c’è che dire! In attesa di vedere la versione internazionale del reality show, i fan non vedono l’ora di rivedere Tommaso Zorzi a Riccanza 3.