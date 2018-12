Riccanza World su MTV, lo show diventa internazionale: protagonisti e quando inizia

Riccanza su MTV diventa internazionale: arriva la versione World dello show

È in arrivo su MTV Riccanza World, la versione internazionale del reality show! Una notizia sensazionale per gli appassionati del programma ed è giusto chiedersi chi sarà il rappresentante di Riccanza Italia a partecipare. Sicuramente avrete già in mente un nome, perché in tre edizioni italiane c’è un unico protagonista che non ha mai fatto sentire la sua mancanza. Esatto, sarà proprio Farid! Ma potrebbe non essere l’unico italiano tra i protagonisti di Riccanza World. Stiamo per svelarvi tutto ciò che c’è da sapere su questa nuova versione del reality show: location, quando inizia su MTV e protagonisti. Ma iniziamo proprio da questi ultimi!

Riccanza World protagonisti, chi sono e cosa bisogna sapere

Vedendo la provenienza dei personaggi di Riccanza World è comprensibile domandarsi perché si chiami World (ovvero mondo) se i ragazzi arrivano soltanto dall’Europa. Magari lo scopriremo più in là, intanto conosciamo i sei protagonisti di Riccanza World! Il primo è Farid, come vi abbiamo già anticipato in apertura e ricordare che è anche nel cast di Riccanza 3; insieme a lui ci sarà Rui, un ragazzo portoghese amante del mare e delle donne. Poi ancora ci sarà Marta, una ragazza spagnola che fa la designer di scarpe di lusso. Silver Yasmin è olandese e ama i party, non se ne perde uno! Un’altra sua grande passione, che non passa inosservata, è quella per i diamanti. Infine troviamo Elena, l’elegante protagonista della versione francese Richissitudes, e Liliana, una influencer che viaggia in tutto il mondo sempre in prima classe.

Quando inizia Riccanza World su MTV e dove è ambientato

Riccanza World è ambientato a Capri, una splendida location che vedrà riuniti tutti i protagonisti della versione internazionale. Quando andrà in onda su MTV? È presto detto: l’appuntamento è per il 19 febbraio 2019! Presumibilmente Riccanza World andrà in onda su MTV appena terminerà la terza edizione italiana. A tal proposito, vi ricordiamo che le puntate di Riccanza 3, dove è apparso Andrea Damante nell’ultima puntata, torneranno in onda l’8 gennaio 2019 dopo le vacanze natalizie. Terminate le avventure dei cugini Antonio e Angelo, delle sorelle Alessia e Giorgia e di Juan ed Elvezia, sarà tempo di conoscere tutti i protagonisti di Riccanza World. E ritroveremo naturalmente Farid.