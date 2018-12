Andrea Damante a Riccanza ricorda l’infanzia, intanto su Instagram pensa a Giulia?

Andrea Damante a Riccanza col cugino Angelo: l’ex tronista nella terza puntata

Nella terza puntata di Riccanza 3 c’è stato Andrea Damante. Sapevamo tutti che sarebbe apparso nella terza stagione del reality show, ma non quando. Magari c’è chi si è incollato alla televisione per vedere Riccanza su MTV aspettando solo il momento in cui ci sarebbe stato il Dama, ma in tal caso, forse, c’è stata un po’ di delusione. Vi avevamo già anticipato che Andrea non sarebbe stato un protagonista di Riccanza 3 ma che invece sarebbe comparso in una puntata perché tra i protagonisti c’è suo cugino Angelo. La delusione potrebbe nascere perché il Dama è stato in puntata per una manciata di secondi!

Riccanza 3, Andrea Damante insieme ad Angelo: i ricordi dei due cugini

Chi segue il format sa già di cosa stiamo per parlare, per gli altri invece vi spiegheremo in breve come funziona il programma. I protagonisti sono seguiti dalle telecamere ma possono anche riprendersi con il cellulare e poi i video vengono montati nelle puntate. E Andrea è apparso proprio in un video di Angelo, suo cugino, che è nel cast con un altro cugino ancora. I due erano insieme in spiaggia e hanno ricordato l’infanzia. In particolare, l’ex tronista ha detto che avrebbero giocato a pallone e a racchettone come ai vecchi tempi, quando erano piccoli e si ritrovavano in spiaggia d’estate. Come vi abbiamo già detto, Andrea in Riccanza 3 è apparso per davvero pochi secondi. Tornerà nelle prossime puntate? Dalle prime anticipazioni sembrava dovesse essere più presente, per cui vi terremo aggiornati! Mentre andava in onda Riccanza comunque su Instagram è apparsa una strana frase… Andrea stava pensando a Giulia?

Andrea Damante scrive una strana frase su Instagram: è per Giulia De Lellis?

Il dj stasera ha partecipato alla cena di Natale della sua squadra del cuore, l’Inter. Durante l’esibizione di Elisa sulle note di Ogni istante, lui ha pubblicato dei video e ha evidenziato questa frase: “E così sorridere a quello che non sai comprendere…”. Cos’è che non riesce a comprendere? Forse di come il suo amore con Giulia De Lellis sia finito? Oppure il fatto che lei sia andata avanti insieme a Irama? Potrebbe essere una canzone dedicata proprio all’influencer. Potrebbe, non è detto. Non dimentichiamo però che Andrea potrebbe aver cambiato città proprio per non incontrare più la sua ex… Insomma, tutto lascerebbe pensare che il Dama non abbia ancora dimenticato del tutto Giulia. Lei però sembra sempre più convinta di aver fatto la scelta giusta. E sembra anche sempre più coinvolta da Irama.