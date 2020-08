Uomini e Donne, gossip Nicola e Gemma: la rottura, Vivarelli all’attacco

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sembrano essere in crisi profonda, e a rendere il tutto ancor più misterioso è l’assenza di lei su Instagram: non sappiamo a quando risale la sua ultima storia ma almeno tra i feed il post più recente risale agli inizi di luglio; tutto molto strano se pensate che l’acerrima rivale di Tina Cipollari ha sempre usato il social network di Mark Zuckerberg per comunicare con i suoi fan. Al momento sappiamo che lei dovrebbe aver trascorso qualche giorno da Ida Platano, e che lui invece è stato avvistato con una ragazza della sua età che però potrebbe anche essere una semplice amica e nient’altro; sulla relazione che avevano iniziato dopo il programma di Canale 5 i segnali sono del tutto assenti. A causa della Dama.

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli mai così lontani: gli ultimi gossip dopo Uomini e Donne

Gemma infatti non si è fatta più sentire con Nicola e non ha mai accettato i suoi inviti, e a parlarne è stato proprio Vivarelli dopo un po’ di tempo dalla fine della trasmissione; non sappiamo perché la Galgani abbia deciso di comportarsi così ma non si può escludere che abbia ripensato al suo percorso e sia arrivata alla conclusione che il bel Nicola non sia la persona giusta. Da parte sua Vivarelli si è mostrato sorpreso e al tempo stesso deluso perché credeva nella frequentazione con la Galgani che tra l’altro è continuata anche lontano dalle telecamere (con tanto di foto e video a testimoniarlo). Cos’è successo sarà Gemma a dirlo probabilmente quando Uomini e Donne tornerà in onda dopo la pausa estiva. Intanto Sirius non sta di certo in silenzio e qualche frecciatina non poteva che arrivare alla Dama più chiacchierata d’Italia.

Uomini e Donne gossip, Nicola lancia una frecciatina a Gemma e mostra a tutti la sua delusione

Parliamo precisamente dell’ultima frase che ha condiviso tra le proprie storie Instagram: “Mia madre – questo il pensiero citato dal ragazzo – una volta mi ha detto: ‘Una persona che ti apprezza non si metterebbe mai nella condizione di perderti'”. Vivarelli ha commentato la citazione con il simbolo dell’ok, come a voler dire che se Gemma avesse tenuto davvero alla loro relazione non sarebbe mai arrivata a questo punto. Magari quello di Nicola era semplicemente un pensiero ad alta voce ma sfidiamo chiunque a non fare il nostro stesso ragionamento e a non immaginare che dietro alla citazione si nasconda una frecciatina. Come replicherà la Galgani? O meglio, replicherà prima o poi? Uomini e Donne arriverà tra circa un mese e vogliamo proprio sapere cos’è successo fra i due.