Uomini e Donne Gemma e Nicola: è finita? Lui si svela e parla di tentazioni

È davvero finita tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli? Gli ultimi indizi hanno fatto pensare che i due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne si fossero detti addio. A quanto pare, invece, la loro frequentazione sta procedendo abbastanza bene. A parlarne oggi ci pensa proprio Sirius, attraverso una nuova intervista sul Magazine del programma. Sembra proprio che non ci sia alcuna crisi da superare per Gemma e Nicola, almeno secondo quanto dichiara quest’ultimo. L’ufficiale della Marina racconta che sta vivendo un’estate serena a casa, in Versilia, dove è nato. Resta indelebile nella sua mente il ricordo della prima volta che lui e Gemma si sono incontrati, dopo una lunga attesa. Sirius confessa che, in quel preciso momento, gli sembrava di vivere una favola. Di questa conoscenza sta apprezzando la continua voglia che lui stesso ha di confrontarsi con una donna più grande e con più esperienza. Con la Galgani ha la certezza di essere capito e ascoltato. Ed è proprio la maturità della dama che continua a spronarlo a proseguire con questa frequentazione.

Uomini e Donne, Gemma e Nicola: nessuna crisi, oggi parla di lui

Sebbene gli ultimi indizi sembravano provare il contrario, tra Gemma e Nicola tutto prosegue per il meglio. Il giovane corteggiatore continua a sentire tutti i giorni la dama per telefono. Non solo, nella sua intervista, oggi parla anche delle tentazioni a cui riesce a non cedere proprio per portare rispetto alla Galgani. Lui stesso racconta che viene contattato sui social o fermato per strada quando esce. A tutti cerca di rispondere in maniera spontanea, ma preferisce restare lontano dalle tentazioni. Pertanto, evita di frequentare locali notturni, fatta eccezione per un invito che ha ricevuto una sera in una discoteca a Versilia. In questa fase della sua vita, preferisce trascorrere delle serate più tranquille.

Gemma e Nicola di Uomini e Donne: il giovane corteggiatore si tiene lontano dalle tentazioni

Nicola Vivarelli di Uomini e Donne si tiene a distanza dalle altre donne per due motivi: essere coerente con sé stesso, con la scelta che ha fatto e per rispetto a Gemma! Se dalla loro conoscenza non dovesse nascere una relazione, allora inizierà a guardarsi intorno. Per amore non sa, però, se rinuncerebbe al suo lavoro: “Forse potrei trovare un’alternativa che mi permetta un tenore di vita al pari di questo”. Nel frattempo, molte donne sono rimaste colpite dalle foto da lui condivise sui social e ammette che la fotografia è una delle sue passioni.