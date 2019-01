Uomini e Donne gossip, Lorenzo e Claudia “anni luce lontano”? Pubblico spiazzato

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi ha definitivamente perso Claudia Dionigi?

È tempo di gossip su Uomini e Donne! Oggi si sta parlando molto di Lorenzo Riccardi e ciò che è successo ieri nella registrazione. Il tronista ne ha combinata una delle sue, ormai lo conosciamo bene e c’è da aspettarsi di tutto. Lorenzo è consapevole che chi ha di fronte può avere delle reazioni, che è sicuramente ciò che cerca, ma può anche agire di conseguenza. La finta scelta potrebbe costargli caro, perché Claudia Dionigi potrebbe dirgli di no qualora dovesse scegliere lei! Ci avrà pensato bene prima di organizzare la finta scelta a Uomini e Donne? Chi può saperlo, intanto è arrivato il commento di una persona molto vicina a Claudia a fornire indizi su ciò che potrà succedere!

Uomini e Donne gossip, Lorenzo e Claudia: interviene la cognata della corteggiatrice

Stiamo parlando della cognata di Claudia, che su Instagram ha scritto un commento che sta facendo parecchio discutere in queste ore. “Le scelte, quelle vere, sentite… Si fanno a prescindere dalle risposte che si potrebbero ricevere”, così ha esordito la ragazza. Ciò che pensa sulle scelte di Uomini e Donne è stato solo l’inizio, perché poi si è riferita direttamente a ciò che potrà succedere tra Lorenzo e Claudia: “Nella vita per avere ciò che si vuole si deve avere le pa**e per rischiare! Dopo oggi il signor Riccardi dimostra l’età che ha ed è anni luce lontano dalla persona che merita di avere accanto Claudia!”. Il pubblico del trono Classico è rimasto spiazzato da queste parole e molti adesso sono convinti che Claudia sarà un no. Di sicuro la cognata è tra le persone che meglio conoscono Claudia, ma ai sentimenti non si comanda e se la corteggiatrice deciderà di seguire il cuore difficilmente direbbe di no a Lorenzo. Quest’ultimo, però, farebbe bene a fare tesoro delle parole della probabile futura cognata!

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: cosa succederà adesso a Uomini e Donne?

Nella registrazione di ieri con la finta scelta comunque il tronista non solo ha fatto versare lacrime alla corteggiatrice di Latina, ma ha peggiorato la situazione rincorrendo per l’ennesima volta l’altra per i corridoi degli Elios. Giulia Cavaglià continua ad abbandonare lo studio, anche se qualche settimana fa un’amica di lei aveva confermato il reale interesse per il tronista. Chissà se alla fine la tattica di Giulia si rivelerà vincente o se Lorenzo sceglierà Claudia… E rischierà a questo punto di prendersi un no, se ciò che ha detto la cognata della corteggiatrice corrispondesse alla realtà!