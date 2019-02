Uomini e Donne gossip, Antonio Moriconi un messaggio per Teresa Langella?

Antonio Moriconi dopo la non scelta di Teresa Langella: un messaggio per lei?

Antonio Moriconi torna sui social. Dopo la non scelta di Teresa Langella, l’insegnante di sci ed amico di un altro volto di Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi, sta tornando piano piano a postare foto e stories nel suo profilo Instagram. Dopo la prima serata su Canale 5, i protagonisti del trono della bella napoletana non hanno ancora rivelato nulla di cosa è successo successivamente alla festa di fidanzamento, che però si è trasformata in una grande delusione per Teresa. Solo nelle ultime ore, Antonio Moriconi ha voluto lanciare un messaggio per preciso alla ragazza per la quale provava dei sentimenti importanti? L’ex corteggiatore infatti ha postato una storia in cui guida e ascolta la canzone di Coez, “È sempre bello“. In particolare una frase potrebbe far pensare che Antonio sta cercando di superare la batosta. “È bello rimettere insieme i pezzi“, questa la frase che è suonata a molti fan come un ritorno alla normalità del ragazzo che, dopo la fine dell’esperienza a Uomini e Donne, è tornato alla sua routine quotidiana.

Antonio Moriconi prossimo tronista?

Un coro quasi unanime quello che si innalza dai social. Molti utenti di Twitter e Instagram infatti vorrebbero il maestro di sci, Antonio Moriconi, sul trono nelle prossime settimane. A breve infatti anche Luigi Mastroianni dovrebbe fare la sua scelta, che dovrà ricadere tra Irene e Valentina, e il popolo del web vorrebbe che a sostituirlo ci fosse proprio Antonio. Il suo essere pacato e gentile, anche durante il momento in cui Teresa gli ha comunicato di no essere lui la sua scelta, ha commosso i telespettatori. In molti infatti riconoscono nel giovane un animo buono e per questo si meriterebbe il trono. Ma cosa farà Maria De Filippi, insieme al suo staff? Ascolterà le richieste del pubblico?

Antonio Moriconi: una dedica speciale arriva per lui dopo La Scelta

Una dedica davvero speciale quella che è stata indirizzata all’ex corteggiatore Antonio Moriconi. Il suo amico, nonché scelta di Nilufar Addati, Giordano Mazzocchi, ha voluto gridargli tutta la sua vicinanza in un momento non troppo felice per lui. Tenerissimo il messaggio che Mazzocchi ha voluto rivolgergli sui social: “Le persone vere si distinguono sempre“. Nonostante la Instagram stories e le dediche speciali di amici e parenti, Antonio continua a tacere.