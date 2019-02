Uomini e Donne anticipazioni, Luigi: Valentina fidanzata? Segnalazione

Anticipazioni Uomini e Donne, Luigi Mastroianni: segnalazione su Valentina, Irene nel caos

Oggi, 10 Febbraio 2019, si sono registrate le nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne. Le anticipazioni de il blog Il Vicolo delle News ci svelano che Maria De Filippi ha iniziato a parlare immediatamente di Luigi Mastroianni. Ricordiamo che il tronista siciliano ha deciso di restare con sole due corteggiatrici. Una è Irene, l’altra è Valentina. Dopo l’ultimissima registrazione, il ragazzo ha cercato un chiarimento con l’ultima arrivata. I due parlano e lui lamenta il fatto di sembrare un cagnolino che le va dietro. Alla fine trovano un punto di incontro e decidono di vedersi poco dopo per una nuova esterna. In studio va poi in onda l’incontro tra Mastroianni e Irene. La Capuano è molto arrabbiata e i due finiscono per discutere animatamente. Lei crede che il ragazzo non la meriti e va via, mentre lui le urla di tornare e provare a confrontarsi come due persone mature.

La corteggiatrice mostra a Luigi una segnalazione su Valentina. Secondo alcuni rumors, la ragazza sta prendendo tutti in giro ed è fidanzata. Lui non sembra infastidito e dice di esserne venuto già a conoscenza. Finita l’esterna, la discussione prosegue in trasmissione. A quanto pare, la Capuano e Mastroianni non riescono a trovare più alcun punto di incontro. La padrona di casa fa vedere l’esterna tra il tronista e l’ultima arrivata. All’inizio, il siciliano non voleva vederla a causa della segnalazione ricevuta, poi ha cambiato idea quando la redazione gli ha comunicato che la donna voleva avere un confronto per poter chiarire la situazione.

Uomini e Donne, Luigi crede a Valentina: la corteggiatrice smentisce la segnalazione

In esterna con Mastroianni, Valentina smentisce il suo presunto fidanzamento e per provare il tutto porta con sé il ragazzo di cui si è parlato. Luigi lo incontra e lui gli spiega di aver avuto con la sua corteggiatrice una relazione diverse mesi fa e di essere poi rimasti buoni amici. Il tronista di Uomini e Donne decide di credere a tale versione e le cose finisco nel miglior dei modi.