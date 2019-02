Uomini e Donne, Luigi sceglierà Valentina? Lei non piace, ecco perché

Uomini e Donne, Luigi conosce Valentina e la sceglie? Lei non convince il pubblico, il motivo

Luigi Mastroianni non è ancora pronto a fare la sua scelta a Uomini e Donne. Il tronista siciliano pare non sia stato ancora coinvolto da nessuna delle sue corteggiatrici. Proprio a causa di questo motivo, il diretto interessato ha chiesto alla redazione del Trono Classico di far arrivare in studio nuove ragazze. Tra tutte quelle arrivate e presentatesi a WittyTv, Valentina ha immediatamente catturato l’attenzione del giovane e non solo. Lei ha dichiarato di non sapere ancora se realmente attratta da Mastroianni e tutto ciò a fatto sì che l’ex fidanzato di Sara Affi Fella la portasse in esterna. Nonostante sia l’ultima arrivata, pare sia già la favorita per quanto riguarda la scelta finale.

Luigi ha trascorso con Valentina ben sette ore. Lui avrebbe voluto passare la notte insieme, ma la redazione del programma non gliel’ha permesso. Detto ciò, al momento, il tronista pare fortemente interessato a proseguire la conoscenza con la nuova arrivata. Ovviamente, Irene e Giorgia non ne sono assolutamente entusiaste. Il pubblico e i fan di Uomini e Donne sono sempre molto attenti ai movimenti social dei protagonisti del programma e quello che hanno scoperto dell’ultima corteggiatrice ha lasciato tutti a bocca aperta. Mastroianni è stato molto chiaro sulla persona che vorrebbe avere al suo fianco. Il ragazzo desidera incontrare una donna che non sia interessata ai social e al mondo dello spettacolo. Di fronte a tali premesse, i telespettatori hanno storto il naso nel vedere il tronista uscite con Valentina.

Luigi esce con Valentina, sarà lei la scelta a Uomini e Donne? Il pubblico non approva

Luigi sta conoscendo Valentina e il pubblico non sembra approvare. Dai social della corteggiatrice è emerso che la ragazza sia in contatto con Fabrizio Corona, uno dei volti più discussi della televisione italiana. La diretta interessata ha infatti pubblicato una storia dove si mostrava a cena allo stesso tavolo dell’ex re dei paparazzi. Questo particolare dettaglio non sta dando fastidio a Mastroianni?! Chissà!