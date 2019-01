Uomini e Donne gossip, Andrea Dal Corso: un messaggio spiazzante per Teresa

Gossip Uomini e Donne: Andrea Dal Corso e Teresa Langella, quale futuro?

In molti si stanno chiedendo come andrà a finire tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella e quale sarà il loro futuro perché la tronista di Uomini e Donne dopo aver baciato Antonio ha fatto un discorso che ha spiazzato tutti in puntata e che ha fatto pensare che il suo preferito fosse non il bel Moriconi ma il suo rivale. Come stanno effettivamente le cose e come ha reagito Andrea alle dichiarazioni della verace napoletana? Il corteggiatore nonché tentatore di Temptation Island ha sempre usato Instagram anche per comunicare con lei, e anche questa volta sembra aver fatto lo stesso.

Uomini e Donne news, Andrea dedica un post romantico a Teresa?

Non abbiamo la certezza che il messaggio di Andrea sia per Teresa non si può neanche escludere il contrario, visto che la sta corteggiando da tempo e certi sogni, come quelli di cui parla nel post che ha condiviso tra le sue stories, dovrebbero in realtà avere solo lei come protagonista. Nel messaggio si leggono in effetti queste parole: “Qualche anno fa ero fuori una discoteca e non sapevo come tornare a casa. Dei ragazzi facevano avanti e dietro con il motorino impennando. Per scherzo gridai ad uno di loro’Se hai benzina da sprecare riportami a casa’. Lo fece. Domani ci sposiamo #lovelastforever“. Si tratta chiaramente di una citazione e, come vedete, parla d’amore. A chi poteva dedicare questo messaggio il nostro bell’Andrea se non alla sua Teresa che sta corteggiando da tantissimo tempo contro tutto e tutti? Non ci vedete anche voi insomma un chiaro riferimento a lei?

Gossip Uomini e Donne: come reagirà Teresa al messaggio di Andrea?

Non siamo noi pettegoli; è che nell’ultima registrazione di Uomini e Donne Teresa si è palesemente sbilanciata a favore di Andrea e questa sembra essere proprio una risposta per far passare alla tronista i suoi timori. Certo, è vero che in puntata si è parlato anche d’altro – pensate ad esempio al rimprovero di Maria a Luigi Mastroianni -, ma gran parte delle anticipazioni parla proprio del trono della Langella. Come avrà reagito Teresa a questa storia? Sicuramente in modo diverso da qualche settimana fa quando Andrea ha pubblicato una foto che avrà fatto senza dubbio molto discutere. Ad ogni modo lo scopriremo presto: Uomini e Donne sta per tornare!