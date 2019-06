Uomini e Donne Giulia e Manuel: ecco cosa ne pensa Lorenzo Riccardi

Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi rivela il suo pensiero su Giulia e Manuel

A poche settimane dalla fine di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi ha commentato per la prima volta la scelta di Giulia Cavaglia, la sua ex corteggiatrice. Come è noto la vivace torinese ha scelto Manuel Galiano e ad oggi la storia d’amore tra i due procede a gonfie vele. In un’intervista concessa a Uomini e Donne Magazine, Lollo si è detto contento per Giulia e Manuel. Il fidanzato di Claudia Dionigi, che per amore ha lasciato Milano e si è trasferito a Latina, non si è perso neppure una puntata del Trono di Giulia e fin dall’inizio ha fatto il tifo per Manuel, che ha sempre ritenuto più affine alla Cavaglia.

Cosa ha detto Lorenzo Riccardi su Giulia e Manuel

“Sono molto felice per Giulia. Ho seguito tutto il suo percorso ed ero convinto scegliesse Manuel”, ha dichiarato Lorenzo Riccardi al settimanale di Uomini e Donne. “In casa tra me e Claudia erano partite le scommesse: lei era sicura finisse tra le braccia di Giulio, mentre io propendevo per il nome giusto. Il suo sguardo non mentiva: credo di aver imparato a conoscere molto bene Giulia e i suoi occhi parlavano chiaro”, ha aggiunto l’ex corteggiatore e tronista. “Spero che insieme trovino la loro felicità così come l’ho trovata io e da quello che vedo sono convinto che si piacciano molto”, ha concluso Lorenzo.

Lorenzo e Claudia convivono dopo Uomini e Donne

Dopo la scelta dello scorso gennaio, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno cominciato a convivere a Latina, dove l’ex corteggiatrice è nata e cresciuta. Dunque Lorenzo ha lasciato Milano, la città dove si era trasferito qualche anno fa dalla Puglia, per stare vicino alla nuova fidanzata. Di recente la coppia ha chiarito che non ha alcuna intenzione di partecipare alla prossima edizione di Temptation Island Vip, in partenza a settembre su Canale 5.

Giulia e Manuel oggi: le news dopo Uomini e Donne

Giulia Cavaglia e Manuel Galiano si godono le prime settimane insieme. La coppia è in una fase di assestamento e cerca di stare il più possibile insieme. I due sognano inoltre di fare presto un viaggio romantico, possibilmente al caldo.