Uomini e Donne, Giulia e Manuel: il rapporto con la famiglia e i progetti

Uomini e Donne, Giulia Cavaglia e Manuel Galiano si svelano. I primi momenti passati insieme e il segno del destino

Le coppie uscite da Uomini e Donne stanno trascorrendo i primi momenti insieme felici e contenti. Dopo Andrea e Natalia, il Magazine ufficiale del programma condotto da Maria De Filippi ha raggiungo anche la coppia formata dalla bella torinese, Giulia Cavaglia e la sua scelta Manuel Galiano. I due hanno trascorso questi primi giorni insieme tra Roma e Torino e si svelano circa il futuro, le liti e tanto, tanto altro. Mentre Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia che non è stato scelto, ha continuato (nello scorso numero della rivista) ad attaccare ancora Manuel, la coppia invece si dice felice e parla di segno del destino. Ebbene sì, perché Giulia e Manuel si erano conosciuti al di fuori dello studio di Uomini e Donne ma, specifichiamo, la conoscenza era iniziata solo sotto gli occhi dei telespettatori. Il legame che li ha colti all’improvviso ha dato i suoi frutti, Giulia e Manuel sono felici e vogliono passare più tempo possibile insieme.

Giulia e Manuel si svelano: i dettagli del loro amore senza le telecamere

Forse non ha sorpreso tutti la scelta di Giulia Cavaglia. Anche se nelle ultime settimane del suo trono, la torinese e Giulio aveva messo da parte l’ascia di guerra, si era forse capito che il suo cuore battesse ormai da tempo per Manuel. La neo coppia è stata intervistata da Uomini e Donne Magazine: “È sorprendente scoprire ogni giorno quante cose ci accomunano. È bello svegliarsi accanto a Giulia al mattino e iniziare le giornate con il sorriso. Sto entrando a far parte della sua vita e lei della mia“, confessa senza dubbi Galiano. Le sue parole sembrano piene d’amore, come i video e gli scatti che i due condividono sui social. Sono talmenti affiatati e innamorati che Giulia ha anche presentato a Manuel tutta la sua famiglia: “Hanno fatto tutti il tifo per lui“, dice l’ex tronista, “Mia madre lo adora e lo stesso vale per mio padre. L’ho introdotto nella mia quotidianità come se fossimo fidanzati da molto più tempo e posso dire che averlo accanto a me mi rende felice“.

Giulia e Manuel: le emozioni dopo che le telecamere si sono spente

“Ho dato a Manuel tutto il mio cuore“, ha rivelato Giulia che ha spiegato anche tutte le sue emozioni una volta usciti dallo studio e senza esser “inseguiti” dalle telecamere, “Sentivo un groviglio di sensazioni nello stomaco. Avevo già tante cose in mente e non vedevo l’ora di viverle“. La coppia ha trascorso così due interi giorni a Roma, una specie di luna di miele, che ha spiegato la stessa Cavaglia.

Giulia Cavaglia: nuove parole per Giulio

Giulia non ha soltanto aperto il suo cuore ricordando i sentimenti nei confronti del fidanzato ma è anche tornata a parlare di Giulio: “Sono stata forse una delle poche troniste che ad avere più ansia per la scelta che per la non scelta. Non perché non fossi dispiaciuta per Giulio ma sono fatta così, mi risulta più facile dire parole scomode, piuttosto che aprire il mio cuore“.