UeD, Giulio contro Manuel: “Vicino a Giulia immaginavo un uomo diverso”

UeD, dopo la non scelta Giulio Raselli si confessa. Delusione e piccolo affronto a Manuel e Giulia

Giulio Raselli è rimasto molto male per esser stato la non scelta di Giulia Cavaglia. L’ex corteggiatore definito in più occasioni come uno degli ultimi partecipanti a Uomini e Donne che sono piaciuti di più di questa stagione, si è confessato sul Magazine del programma. Abbiamo ascoltato le sue parole di delusione quando ha appreso di non esser lui la scelta della tronista torinese e visto anche la sua opposizione a questa decisione. Nonostante questo, Giulio ha augurato alla neo coppia tanta felicità ma continuano gli attacchi contro Manuel Galiano, neo fidanzato di Giulia. Non c’è mai stata simpatia tra Giulio e Manuel e in più occasioni si sono attaccati in studio e sui social.

Giulio Raselli: la delusione per la non scelta di Giulia e parole sulla neo coppia

I telespettatori davano molta fiducia a Giulio Raselli, e molti credevano che la Cavaglia dovesse uscire dalla trasmissione insieme a lui, definito come un ragazzo maturo e gentile. L’ex corteggiatore non era però della stessa opinione: “In realtà mi aspettavo di non essere la scelta. Nell’ultimo periodo mi ero accorto che, soprattutto in villa, c’erano da parte di Giulia delle attenzioni nei confronti di Manuel che non avevo mai visto“, si è sfogato sul Magazine del programma. “Il suo interesse era chiaramente direzionato dall’altra parte“, chiosa l’ex corteggiatore. Non mancano anche parole di delusione: “Sono deluso, speravo, a fronte del nostro percorso e delle sensazioni provate, di poter uscire dallo studio con lei. Per lei ho smussato tanti lati del mio carattere“, ha ribadito Raselli. Il suo percorso a Uomini e Donne si è caratterizzato di alti e bassi, dopo le liti iniziali, Giulio si era lasciato andare, cambiando il suo modo di fare solo per avvicinarsi a Giulia, ma questo non è servito.

Giulio contro Manuel: “Accanto a Giulia immaginavo qualcuno di diverso“

Non si fermano le critiche di Giulio Raselli contro l’ormai ex avversario in amore Manuel Galiano. I due si sono spesso attaccati in studio e sui social e anche ora le polemiche non si spengono. “Accanto a lei immaginavo qualcuno di diverso“, specifica Giulio. “Quello che Manuel ha dimostrato all’interno del programma non ha mai fatto pensare che fosse un uomo già formato. Da uno della sua età (ventisette anni) mi aspetto atteggiamenti e risposte differenti”. Giulio poi smorza i toni e spiega che i sentimenti che legano Manuel e Giulia ci sono e che anche lui non può negarli, “Sono abbastanza sicuro che anche fuori possano stare bene insieme“.