Uomini e Donne news: prove di convivenza tra Giulia e Manuel

Uomini e Donne: Giulia Cavaglia e Manuel stanno già pensando alla convivenza? L’ex tronista si svela

La storia d’amore tra Giulia Cavaglia e Manuel di Uomini e Donne sembra procedere a gonfie vele. Da quando sono usciti insieme dalla trasmissione i due non si sono più divisi e, sopratutto sui social, non hanno fatto altro che dedicarsi frasi e canzoni romantiche. Che le cose stiano andando bene anche fuori da Instagram, per esempio, lo si intuisce anche dall’ultima stories condivisa da Giulia. L’ex tronista, poche ore fa, ha condiviso l’immagine di due spazzolini, quello suo e quello di Manuel (taggato esplicitamente). Piccoli gesti che fanno la differenza e che, di fatto, sottolineano l’intenzione di entrambi di voler trascorrere sempre più tempo insieme.

Due spazzoli ed un bagno, inoltre, vogliono dire solo una cosa: Giulia che Manuel si sono svegliati l’uno accanto all’altra in questi giorni. La Cavaglia, quindi, ad oggi parrebbe essere convintissima della sua scelta e queste “prove di convivenza” lo confermano. Lei e Manuel, come i ben informati sapranno, abitano anche vicino. Andare a vivere insieme, pertanto, potrebbe essere il passo successo (e quasi scontato) della coppia. Né Giulia né il suo ex corteggiatore, in fondo, dovrebbero stravolgere le loro vite, ma solo condividere gli spazi, due cuori sotto lo stesso tetto.

Uomini e Donne: le prime parole di Giulia e Manuel dopo la scelta

Di avere voglia di viversi fuori, lontano dalle telecamere di Uomini e Donne, Giulia e Manuel lo avevano specificato subito dopo la scelta (in un’intervista pubblicata da Witty). La tronista torinese, inoltre, aveva anche dichiarato di essere intenzionata a partire per un lungo viaggio con il suo nuovo fidanzato. Lontano da tutto e da tutti, solo lei e Manuel. Chissà se i due stanno già preparando le valigie e scelto la meta…