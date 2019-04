Lorenzo e Claudia, convivenza: le prime immagini della loro nuova casa

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi dopo Uomini e Donne iniziano la convivenza: le immagini dell’attico a Latina

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi dopo Uomini e Donne si lasciano andare a nuovi e importanti progetti insieme. I fan sono felici di vederli così complici e innamorati. Sono, infatti, una delle coppie più amate del programma di Maria De Filippi. Ed ora hanno fatto un passo molto importante, iniziando la convivenza. Una vera e propria prova d’amore, quella di Claudia e Lorenzo, che stanno dimostrando al loro pubblico di essere una coppia molto affiatata. Inizialmente, dopo la scelta, spesso si separavano per tornare ognuno nella loro città (Latina lei, Milano lui). Ma con il trascorrere del tempo hanno compreso di non poter fare a meno l’uno dell’altra, tanto che non si separano più, neppure un attimo. Lorenzo e Claudia si mostrano sempre insieme sui social, sorridenti e felici. Nelle ultime Stories di Instagram di entrambi è possibile ora vedere la casa in cui hanno scelto di andare a vivere. La coppia mostra ai fan le stanze dell’attico.

Lorenzo e Claudia mostrano le prime immagini della casa in cui vanno a convivere

Grande passo quello di Lorenzo e Claudia, che ora vanno a convivere. Dopo aver comprato mobili e accessori, i due ex protagonisti del Trono Classico mostrano la loro casa al pubblico. La Dionigi mostra mentre sono in atto i lavori all’interno dell’attico a Latina, dove dà una mano anche suo padre, con cui Lorenzo ha un bellissimo rapporto. La casa appare abbastanza spaziosa, con un grande salotto, con accesso ad una bellissima terrazza. Il Riccardi mostra, oltre il suocero che si riposa sul divano e Claudia che pulisce, altre stanze della casa. L’ex tronista fa vedere al pubblico la stanza da letto, con la cabina armadio e il bagno. Non solo, c’è un piccolo spazio condiviso da entrambi, con una piccola scrivania, e un altro bagno.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: la coppia del Trono Classico sempre più unita

Bellissima la casa in cui Lorenzo e Claudia sono pronti a iniziare la loro convivenza. La coppia appare felice e molto complice, mentre vengono effettuati gli ultimi lavori all’interno dell’abitazione. Come sempre, l’ex tronista regala al pubblico momenti simpatici, che vedono protagonisti Claudia e il padre di quest’ultima.