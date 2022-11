Uomini e Donne, Gemma perde colpi: Maria stizzita e palo epico

Grande palo per Gemma Galgani a Uomini e Donne, che viene anche stroncata da Maria De Filippi. Il tutto accade quando si siede al centro studio per parlare della sua conoscenza con Giovanni, un nuovo cavaliere di tre anni più grande di lei. Inizialmente va in onda la loro esterna, in cui la dama torinese tenta di mostrare la sua sensualità. Dopo di che, in studio Gemma inizia un discorso con cui intende mettere già fine a questa frequentazione. Tina Cipollari non ci sta e inizia a sferrare i suoi feroci attacchi.

“Giovanni stai per essere liquidato, fai un bel respiro”, anticipa l’opinionista, che già la scorsa settimana aveva previsto questo finale. La Galgani riesce comunque a concludere il suo discorso, da cui si comprende chiaramente che non c’è da parte sua l’intenzione di andare avanti.

“Sono stata molto contenta di aver condiviso con Giovanni quella serata e quindi sono stata bene. Poi però devo essere anche molto sincera verso i miei sentimenti e quello che è il mio modo di essere e di vivere, che è in contrasto con quello tuo. A cena mi sono accorta che siamo appartenenti in due universi diversi”

A questo punto, Gianni Sperti e Tina si dicono convinti del fatto che sin dall’inizio la Galgani non era interessata a Giovanni. A detta del primo, la dama torinese avrebbe accettato di conoscere il cavaliere solo per non essere attaccata. “Tu non le sei piaciuto dal primo istante, non ti fare imbambolare da questi discorsi”, urla la Cipollari. “Gemma tu sei sempre la solita”, sottolinea più volte l’opinionista particolarmente seccata.

“Non mi sono trovata”, spiega ancora la dama. Giovanni, intanto, cerca di risponderle facendo presente che ha una vita movimentata. Maria De Filippi a UeD vuole vederci chiaro e chiede a Gemma con chi dei cavalieri seduti nel parterre uscirebbe. La Galgani guarda con il sorriso Alessandro, un nuovo cavaliere di 56 anni. A questo punto, ‘Queen Mary’ si volta verso Giovanni abbastanza irritata: “Io non ci uscirei un’altra volta, tu che dici?”.

La conduttrice riceve l’applauso da parte del pubblico, ma non ottiene la risposta che vorrebbe. Infatti, Giovanni ci uscirebbe ancora. Maria tenta di spiegargli come stanno le cose e lui resta ferma nella sua posizione. Intanto, però, Gemma riceve un bel palo! Alessandro ammette di non avere mai avuto alcuna intenzione di iniziare una conoscenza con la Galgani e viene fatta notare la loro differenza d’età.

De Filippi tenta ancora di portare Giovanni a cambiare idea sulla dama torinese: “Che dici? Lasciamo perdere?”. Alla fine, il cavaliere si convince del fatto che da parte di Gemma non c’è alcun interessa a continuare la conoscenza.

La Galgani si lascia, poco dopo, andare a uno sfogo: in studio si sente sempre attaccata da tutti. In particolare, ammette di non riuscire a gestire gli attacchi di Gianni e Tina, che insieme criticano sempre tutte le sue ultime conoscenze. Durante questo sfogo, Gemma torna a parlare della sua intensa relazione con Ennio. Ma Gianni non ci sta!

“Quanti anni hai Alessandro? Ah capisci allora? Ha 56 anni. Sei cambiata Gemma, continui a fare riferimento a Ennio. Ma da Ennio in poi hai cercato sempre persone più giovani. Non fare proprio il paragone. Sei cambiata”

UeD, Ida Platano e Riccardo Guarnieri fanno ancora discutere

La puntata di oggi è il continuo dell’appuntamento andato in onda ieri, tanto che inizia con Ida Patano e Riccardo Guarnieri al centro della scena. Gianni continua a far notare che da un giorno all’altro il cavaliere tarantino ha trasmesso emozioni differenti. Secondo Alessandro Vicinanza, Riccardo si sarebbe beccato un palo da Ida e quindi oggi avrebbe cambiato idea.

Questo suo intervento scatena Tina: “Ma che si è preso un palo lo pensi tu. Non so se fingi questa ingenuità. Magari dici ‘facciamo l’ingenuone'”. Non solo, la Cipollari ribadisce il suo pensiero: Ida non è indifferente a ciò che accade con Riccardo, ma è ancora innamorata.

“Ma voi come la prendete la vita? Quando non ho più interesse la smesso! Che ti frega se un tuo ex è ancora innamorato di te? Perché lo devi sapere? La rabbia è gelosia, è amore”

Anche Riccardo crede che da parte di Ida non ci sia stata poi tutta questa indifferenza quando hanno avuto il confronto in camerino nei giorni scorsi. Gianni interviene in difesa della Platano: “Abbiamo visto quanto e come ha sofferto Ida”. Queste parole, però, infastidiscono Guarnieri.

“Sono stanco di sentire questa cosa, a qualcuno di voi è mai interessato come stavo io? Non sto sottovalutando come è stata lei, ma sono stato male anche io”

Roberta Di Padua condivide lo stesso pensiero di Tina, in quanto non crede che da parte di Ida ci sia indifferenza nei confronti di Riccardo. Ed è strano per la dama di Cassino che Alessandro Vicinanza non si ponga il problema. “Roberta è ancora interessata ad Alessandro in tutto questo. Vedo il tuo accanimento nel dividere la coppia?”, tuona intanto Gianni.

Tina fa, invece, notare che Ida e Alessandro non sono ancora una coppia e ci tiene a fare delle precisazioni: “C’è gente che ha vissuto drammi peggiori dei tuoi Ida. È strano che tu sia ancora così dopo due anni. A detta tua, non era neanche questo grande uomo. Non ti desiderava, ti maltrattava…”. Ma Maria De Filippi non può non smentire l’ultima parte del discorso della Cipollari, insieme alla Platano: “Ha solo detto che non si sentiva desiderata, non che veniva maltrattata oh!”.

E mentre Riccardo Guarnieri confessa di essere certo che Alessandro sia finto, Roberta continua a cercare risposte. In particolare, vorrebbe sapere da Ida a che punto sono lei e Alessandro. Ma non riceve risposta e Maria finisce per andare avanti con la puntata, troncando il discorso della Di Padua.

UeD, Federico Nicotera e Carola: ancora lacrime

Ancora lacrime per Carola del Trono Classico. Federico Nicotera è evidentemente molto preso dalla corteggiatrice, ma mette spesso in dubbio il suo interesse. Lei non riesce probabilmente a esprimere ciò che prova e ogni volta finisce per piangere in studio. Tina cerca di calmare il tronista, a questo punto.

“Tu sei duro, è una ragazza giovane che ha bisogno di essere incoraggiata. Vuoi essere desiderato, ma neanche tu ti fai desiderare. Ma tu come pensi di trovare questa fidanzata?”

Intanto, Carola in lacrime confessa di sentirsi sminuita come persona da Federico, in tutto quello che è. Nicotera appare anche geloso nei confronti della corteggiatrice, tanto che le rinfaccia più volte le Stories che condivide su Instagram. Il tronista sottolinea più volte che Carola il venerdì sera va a ballare e lei non prende bene questo disappunto.

A un certo punto, la corteggiatrice dichiara di voler andare via, ma non è convinta neppure lei di fare questo passo. Infatti, non appena viene bloccata dal tronista, torna a sedere al suo posto. Alla fine, lui si avvicina e ballano insieme abbracciati, in segno di pace.

Le anticipazioni di UeD fanno sapere che nel corso dell’ultima registrazione Maria ha rimproverato Carola per via di un suo intervento.