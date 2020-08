Uomini e Donne Gemma e Nicola, è rottura: “Devo affrettarmi”, parla lei

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sembrano aver messo un punto definitivo alla loro storia d’amore. Le certezze definitive sulla rottura arriveranno solo a Uomini e Donne, quando la coppia si confronterà vis-à-vis in studio e spiegherà al pubblico, opinionisti compresi (e lo sottolineiamo pensando soprattutto a Tina Cipollari), cosa non ha funzionato. Cosa sia successo non si sa; è curioso però che questa rottura sia avvenuta d’estate, quando le telecamere si spengono e il programma non va in onda. Come si suol dire, “a pensar male si fa peccato ma quasi sempre ci si azzecca”. E di questa opinione sono in tanti, almeno a giudicare dai commenti che sia Vivarelli sia la Galgani ricevono quotidianamente su Instagram. Starà a loro adesso dare delle giustificazioni valide al silenzio degli scorsi mesi. Gli aggiornamenti di oggi per di più aggiungono importanti dettagli al gossip sulla loro storia.

Uomini e Donne, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli si sono lasciati davvero: la Dama degli Over scrive su Instagram

Che si siano lasciati era già chiaro dalle parole di Nicola, che aveva spiegato di essere stato messo da parte e che Gemma non aveva mai accettato i suoi inviti, ma oggi a queste indiscrezioni, che tra l’altro vogliono Vivarelli impegnato in un’altra frequentazione estiva, si aggiunge un commento che la Galgani ha pubblicato su Instagram. Il fatto è questo: in occasione di San Lorenzo a Gemma una fan aveva scritto che presto avrebbe incontrato la “stella per la sua vita”, e la Dama del Trono Over oggi ha risposto con una dichiarazione che rappresenta un’ulteriore conferma della rottura di cui tanto si parla. Nessun riferimento all’ex Sirius di Uomini e Donne ma la deduzione è scontata: “Tutti la dobbiamo incontrare, io come voi, ma devo affrettarmi”, poche parole ma pesanti come macigni per Nicola che probabilmente non si sarà accorto del commento della sua Rose.

Gemma e Nicola, fine della storia d’amore: il Titanic affonda senza neanche salpare

Durante la quarantena Gemma e Nicola spesso si sono paragonati a un principe e una principessa e non solo: sono memorabili ad esempio le scene in cui interpretano Rose e Jack del Titanic. Il fatto che si siano frequentati subito dopo la fine del programma – con tanto di video a testimoniarlo – aveva fatto ben sperare sul prosieguo di quella che è stata una conoscenza chiacchieratissima; adesso però pare tutto sprofondato ancor prima che il Titanic sia salpato.