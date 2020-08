UeD, Nicola Vivarelli: “C’è sempre un’alba”, nuova fiamma e Gemma

Nicola Vivarelli continua in qualche modo a far parlare di sé e di Gemma Galgani che almeno fino a prova contraria sembra non voler avere più nulla a che fare con lui. I fatti dovreste saperli visto che è uno tra i gossip dell’estate: la Dama degli Over è sparita all’improvviso (adesso pare sia da Ida Platano) e non ha più dato sue notizie a Nicola che si è visto rifiutare anche numerosi inviti quest’estate. Non sappiamo perché la Galgani abbia deciso di comportarsi così, se cioè abbia capito che Sirius non sia la persona giusta per lei o se invece abbia notato qualcosa che l’ha mandata in crisi; fatto sta che i tempi del Titanic sono finiti e la nave sulla quale Gemma era salita sembra essere affondata. A meno che non dovessero esserci dei colpi di scena che al momento ci sembrano però del tutto improbabili.

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani, storia al capolinea? Le frecciatine dopo Uomini e Donne

Sì, perché Nicola continua a non capire perché Gemma sia sparita e dopo l’ultima frecciatina pubblicata tra le proprie storie ha scritto un altro commento su Instagram che sembrerebbe rispondere ai tanti gossip di questi giorni sul suo conto. Chi è informato sa bene che si dice che Nicola si stia vedendo con una ragazza e che abbia quindi deciso di andare avanti dopo il rifiuto della Galgani. Lui non ha mai confermato, e dubitiamo che abbia voluto farlo con questo semplice commento, ma siamo convinti che il messaggio in questione possa riferirsi in qualche modo a quanto si sta vociferando; eventualmente starà a lui poi smentire.

Uomini e Donne, l’ultimo commento di Nicola scatena il gossip sulla nuova fiamma

Nicola ha postato una foto direttamente da Napoli commentandola con una citazione sul tramonto; a rispondergli tra gli altri è stato un utente: “Eh già – queste le sue parole –, tu sei proprio tramontato…”. La risposta di Vivarelli non si è fatta attendere, e siamo sicuri che farà molto discutere perché l’ex di Gemma Galgani ha sottolineato che “dopo un tramonto c’è sempre un’alba”. Cos’avrà voluto dire? Che si tratti di una risposta indiretta a chi lo vuole già impegnato in una frequentazione con questa nuova ragazza? Oppure il suo è un semplice riferimento alla situazione con Gemma che a questo punto ha superato? Tanti gli interrogativi, anche se, diciamocelo, potrebbe essere soltanto una frase ad effetto e nient’altro. Sarà solo il tempo a farcelo capire.