Uomini e Donne Gemma e Nicola, il Titanic affonda: Jack ha una nuova Rose

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, a Uomini e Donne è scontro totale con Valentina Autiero

Una puntata movimentata anche quella di oggi, con Gemma Galgani e Nicola Vivarelli protagonisti assoluti a causa degli attacchi di Valentina Autiero, contro la quale Gemma si è scagliata senza pietà. A un certo punto la Dama degli Over l’ha accusata di avere una vita “priva di contenuti” facendola piangere e sorprendendo Maria De Filippi: un atteggiamento, quello di Valentina, che non abbiamo capito noi né la conduttrice che ha invitato la Autiero a dare valore giusto alle cose “sennò sei in preda di chiunque. Se non la pensi così non puoi essere così da questa uscita di Gemma…”. Maria si è rivolta anche a Gemma che ha invitato a non avere paura. “Guarda come ti sei ridotta dopo tre volte!”, ha urlato Tina Cipollari. “Hai perso la testa”, ha sottolineato Gianni Sperti seguito da una Roberta Di Padua quasi disgustata: “L’hai illusa”, questa l’accusa a Nicola. Lui si è difeso come sempre ma noi questo Titanic lo vediamo già mezzo affondato.

Uomini e Donne, Gemma e Nicola chiariscono: le ragioni di Vivarelli spiegate a Maria De Filippi

Gemma a un certo punto è uscita dallo studio in lacrime perché si è sentita chiamare “nonna” e Nicola l’ha seguita per calmarla: era questo il momento del video di ieri in cui si vedeva Vivarelli salire le scale e andar via. Al rientro la Galgani ha spiegato la sua posizione: “Ho chiarito con Nicola. Gli ho detto che non voglio essere un ostacolo, un impedimento. Ho sempre sopportato senza problemi. Non voglio passare come un ostacolo nel suo percorso: può vedere e sentire chi vuole”. “Non è uscito dalla bocca mia che è un ostacolo – ha precisato Vivarelli –. Noi due siamo i diretti interessati, e non voglio che ci sia qualcosa in mezzo che faccia uscire qualcosa fuori che io non penso. Se io volevo conoscere una persona io parto e la conosco. Non ho bisogno – ha sottolineato – dell’approvazione di nessuno. Se ti dico che non mi interessa una persona è perché non mi interessa. Punto. Finisce qua la cosa”. Che il ventiseienne si stia preparando per una manovra a sorpresa delle prossime puntate? Potrebbe darsi.

Pamela Barretta in studio: è subito ballo con Nicola, le anticipazioni

Effettivamente nel video delle anticipazioni si vede Nicola ballare con Pamela Barretta dopo che quest’ultima è tornata in trasmissione confermando la rottura definitiva con Enzo Capo; sempre nel filmato si vede Gemma quasi star male per questo ballo, e non osiamo neanche immaginare cosa ci aspetta, vista l’innegabile gelosia della Galgani che vede ormai in Nicola il suo Jack Dawson. La situazione è ridicola per alcuni, fa ridere tanti ed è senza dubbio strana per molti ma il fatto che col Titanic possano affondare le aspettative di una donna quasi innamorata potrebbe dar luogo ad esiti inaspettati. Teniamoci pronti a tutto sperando che Gemma nel caso riesca ad attutire il colpo.