Enzo e Pamela news, vuotato il sacco: “Altri video”, è guerra dopo UeD

News Enzo Capo e Pamela Barretta: ancora video dopo Uomini e Donne

Domani inizieranno le nuove puntate di Uomini e Donne e in settimana forse potremmo assistere a un ulteriore confronto tra Enzo Capo e Pamela Barretta che – come ormai saprete tutti – si sono lasciati per motivi futili solo in apparenza, visto che discutere in studio ha poi fatto emergere altri problemi di coppia. Enzo e Pamela continuano ad accusarsi vicendevolmente su Instagram dopo averlo già fatto pesantemente in puntata; tra i commenti a un video pubblicato qualche giorno fa sul noto social network Capo ha letto molti insulti sul suo conto e si è sentito in dovere di replicare. Il video è stato commentato inizialmente così: “Facciamo chiarezza. La busta! Guardate il video e capirete che i vestiti me li aveva chiesti lei più volte. Sono stato attaccato da tutti, oggi finalmente cerco di fare chiarezza”. Si tratta di uno soltanto dei filmati che Enzo intende pubblicare contro la Barretta nei prossimi giorni e i follower non ne sono proprio entusiasti.

Enzo e Pamela, news dopo UeD: gli attacchi dei follower e le risposte con i filmati

“Sì – fa notare una fan -, però se ti da fastidio che lei spiattella sui social… Perché non la smetti anche tu? E non dire che hai iniziato ora… Perché ti seguo da sempre…”. “Certo – ha sottolineato Enzo –, appena sarà chiaro tutto la smetto…”. “Potevi risparmiarti questo teatrino pubblico! Non ci sono dubbi, lei avrà sbagliato… Ma tu tanto santo non mi sembri…”. “Andare a ballare è reato – ha chiesto Enzo –? Difendersi è reato?”. Capo non ha tutti i torti ma bisogna dire a onor del vero che a lui ha dato molto fastidio proprio un ballo. “Il solito schifo – ha commentato un’altra utente –: quando due si lasciano, spalmarsi la classica m…da addosso quando basterebbe tacere”. “Giusto… ma se uno parla l’altro ha il diritto di difendersi. Non credi?”, questa la risposta di Capo che ha poi annunciato l’arrivo di altri filmati di chiarimento sul rapporto tra lui e Pamela: “Non credi sia il caso che mi difenda – ha chiesto a una fan –? Ci saranno altri video”. Trovate tutto qui sotto:

Pamela ed Enzo torneranno insieme? Il futuro è cupo

Pamela da parte sua non è stata affatto in silenzio in questi giorni e ha tenuto a ribadire la sua posizione: “Buongiorno – ha risposto così ad esempio alle critiche di una follower –, ma secondo lei una persona quante volte deve chiedere scusa? Una volta non basta?? Davvero crede che il problema sia quello? Guardi le puntate…”. Poi si è tornati nuovamente sulla questione del frigobar che per lei non ha nulla di scandaloso: “Ma veramente fate delle storie perché una prende un pacco di patatine dopo un giorno e mezzo di viaggio? Ma dove vivete?”. Tra i tanti, anche i commenti in cui ribadisce che Enzo non le risponde in privato: “Mi dispiace, ma ha iniziato lui postando quel video ieri sera… dicendo tra l’altro che mi ha chiesto personalmente di darmi la roba personalmente quando non mi ha mai risposto! Gli ho scritto anche stamattina (in privato) di farla finita…. visualizza e non risponde!”. Abbiamo come l’impressione che di Enzo e Pamela sentiremo parlare ancora a Uomini e Donne, e tutto ci aspettiamo fuorché un lieto fine.