Enzo e Pamela, dopo UeD succede davvero: altri messaggi, Maria fallisce

Pamela Barretta ed Enzo Capo si sono lasciati davvero? A Uomini e Donne ulteriore confronto

Pamela Barretta ed Enzo Capo si sono confrontati per l’ennesima volta a Uomini e Donne, e bisogna dire che entrambi non ne sono usciti per niente bene perché il motivo della rottura sembra davvero banale e certi comportamenti sono assurdi da entrambe le parti. Ma procediamo con ordine. Oggi Maria De Filippi ha cercato di convincere Enzo a ripensarci ma lui è stato chiaro sin da subito: “Troppe cose da cancellare, Maria! Quante cose devo incassare!”. “Lei ti manca o non ti manca?”, gli ha chiesto la conduttrice ottenendo come risposta un rassicurante “Ma certo”; il problema è quanto detto dopo: “Sì, però il problema è che mente e cuore fanno a cazzotti. Non me la sento di dire torniamo insieme. Non me la sento di vederla!”. A quel punto Pamela si è alzata e se n’è andata: “Puoi calpestare i miei sentimenti ma la mia dignità no!”. Enzo l’ha accusata di aver voluto fare un’uscita trionfare ma Maria ha cercato di fargli cambiare idea: stava per piangere, quindi non aveva intenzione di uscirne pulita ma solo di non mostrarsi debole. “Tante cose ho fatto per lei – ha sottolineato Capo, sempre più nervoso -, anche a me è venuta da piangere. Vorrei capire chi è questa persona. Probabilmente questa quarantena ha fatto male a tante persone!”.

Enzo e Pamela, le news da UeD: Maria De Filippi ci prova ma fallisce

Il lungo discorso di Maria non è servito a molto: “Nel momento stesso in cui scelgo stare con te se parlo male di te parlo male anche di me! Se io sto con te lo scelgo tutti i giorni. Se dico ‘Enzo è tirchio’ non lo dico mai con l’intento di farti del male. Vorrà dire che ci tengo! Nei fatti – ha aggiunto la De Filippi – quando sceglie di star con te non starà con una bestia: sarebbe una bestia anche lei! Avrà avuto un modo sbagliato di esprimersi ma che ci tiene è indubbio. Non può scegliere di andare con un tirchio che va con le ragazzine. Poi che tu sei arrabbiato ci credo, che lei ci cambia lo vedo. Non pensare sempre a quello che appare! Capita in tutte le coppie di litigare, poi c’è chi lo dice e chi non lo dice! Però se di fondo tu ci tieni e lei ci tiene è assurdo, perché tu ci rimane male, quella piange dietro le quinte per te… Nessuno potrà mai pensare che tu non sei una persona per bene e lei è gelosa!”.

Maria non convince Enzo: il Cavaliere lascia UeD

Enzo non si è proprio lasciato convincere da Maria perché secondo lui Pamela si è comportata malissimo e vede del marcio dappertutto. A un certo punto la Barretta ha ritenuto di non dover chiedere scusa e ha fatto scattare Enzo al punto da spingerlo ad andar via dallo studio. Non che sarebbe andata a finire diversamente, visto che già in precedenza il Cavaliere di UeD era stato molto chiaro: “Arrivi a un’età in cui certe cose non le puoi permettere. Dalla settimana scorsa non è che è cambiato qualcosa!”. Come dargli torto! Certo è che con un sentimento forte alla base – questo almeno è ciò che loro dichiaravano – forse un’altra possibilità potevano concedersela.

News Enzo e Pamela, dopo Uomini e Donne rottura definitiva: la coppia non ha fatto pace

Dopo la puntata Pamela ha commentato il comportamento del suo ex in modo chiaro: la donna ha detto che lui non le ha mai risposto quando ha cercato di chiarirsi e questo l’ha spinta a mettere un punto definitivo. “Ti ricordo – queste le parole della Barretta – che non mi hai mai risposto! Nonostante abbia sempre cercato un confronto senza le telecamere. Dopo ciò ho chiuso. A me non interessa chi ha torto o ragione… La signora Maria ha spiegato (in puntata) che non ero lì per litigare, al contrario di qualcun altro che è venuto solo per sputare veleno e salvarsi la faccia! Ora ho capito quanto mi amavi! Addio. Ti auguro il meglio. PS. E non dite che avrei potuto mandargli questo messaggio in privato perché l’ho fatto! Senza ovviamente ricevere risposta!”. La storia insomma sembra essere chiusa in modo definitivo, anche perché lo stesso Enzo col suo recente messaggio su Instagram pare non voler aver più nulla a che fare con Pamela: “Non voglio il male di nessuno, ma nemmeno il mio”.