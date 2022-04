Uomini e Donne, Gemma e Franco: i retroscena, parla anche una coppia

Gemma Galgani e Franco Fioravanti a Uomini e Donne si sono conosciuti, ma tra loro non è andata. Ancora una volta, la dama torinese si è ritrovata a dover dire addio a una conoscenza. Il professore del Trono Over tanto discusso ha mandato in frantumi le aspettative di lei, dopo solo qualche appuntamento. Addirittura, Gemma è anche salita su un treno per raggiungerlo in un paesino in Abruzzo. Ma questo suo gesto ha solo reso più veloce la rottura. Lo stesso Franco ha preferito chiudere la frequentazione, dopo aver capito cosa provava.

In due interviste separate su Uomini e Donne Magazine, Gemma e il professore svelano i retroscena di questa rottura. Secondo la Galgani, che da tempo ormai è nell’ombra, la storia è finita per incomprensione. Invece, secondo Franco, il motivo riguarda la mancanza di affinità. Si è reso conto che non la vedeva “come compagna per vivere la vita quotidiana”. In un momento ben preciso, Fioravanti ha compreso tutto questo, ovvero quando è tornato a casa, in Abruzzo, durante il viaggio in macchina.

“Ho fatto un viaggio in macchina di notte, guidavo da solo. Un bel momento per tirare le fila delle cose e fare una riflessione. Mi sono reso conto che per lei non provavo nulla”

Se ci fosse stata una chance per loro, Gemma crede che sarebbero stati “una coppia al di fuori degli schemi convenzionali” ma anche solida e “ricca di colpi di scena”. Al contrario, Franco del Trono Over è convinto che avrebbero discusso su qualsiasi cosa. La Galgani non può dimenticare i piccoli gesti che lui le ha riservato in queste poche uscite.

A prescindere da tutto, il cavaliere ammette di aver visto in Gemma “una persona disponibile” e anche “dolce, delicata”. La dama torinese, che sembra non essere più in lotta con Tina Cipollari, ha capito che gli atteggiamenti di Franco erano in contrasto con il suo pensiero in un momento ben preciso, ovvero quando lui ha fatto scendere una signora arrivata nel programma per conoscerlo.

“Mi ero anche stupita che avesse affermato che era in trasmissione per divertimento! In quel momento ho capito che avevamo due percezioni diverse nell’affrontare l’inizio di un’eventuale storia. E così non ho avuto reazioni, in quei momenti nella testa balenano mille pensieri”

Dopo tutto, oggi Franco Fioravanti è convinto di una cosa: la porta ormai è definitivamente chiusa. “Certe cose si sentono, al di là di riflessioni o ragionamenti. Al cuore non si può comandare”, afferma il cavaliere.

Uomini e Donne, Paola Plenty e Leoluca Campagna vicini a Gemma

Paola Plenty e Leoluca Campagna sono una delle coppie del Trono Over più solide! Oggi vivono a Portimão, una città di mare in Portogallo. La passione tra loro è sempre viva e tutto procede per il meglio. A officiare il loro matrimonio fu proprio Gemma Galgani, grande amica di Paola. L’amicizia continua ed entrambi le stanno vicini nelle conoscenze di questi ultimi anni “anche quando ha sofferto”.

In particolare, Paola le consiglia sempre di non smettere di cercare e di continuare a crederci. Però, deve imparare a “non adattarsi agli altri”, perché “il vero amore non vuole cambiare l’altra persona”. Il riferimento a Giorgio Manetti qui è chiaro. Da amica, la Plenty soffriva nel vederla così presa da Il Gabbiano: “Lui non era innamorato secondo me”.

Secondo Paola, Gemma non vedeva le cose razionalmente in quel periodo. Pertanto, insieme a Leoluca, ha tentato più volte di farla ragionare: “Volevamo proteggerla dalle delusioni come questa”. Per la Galgani, indubbiamente Paola è come una quarta sorella. Ed ecco che la coppia fa sapere come ha reagito Gemma alla rottura con Franco.

“Sì, era presa. Ed è rimasta molto male per come è finita. Non è stato bello essere lasciata al telefono”

Dunque, questa è stata l’ennesima conoscenza che ha portato delusione in Gemma. Oggi Paola e Leoluca fanno sapere che, al contrario di ciò che si pensava in studio, la Galgani è davvero rimasta delusa per quanto accaduto con Franco.