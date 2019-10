Trono Over, Leoluca e Paola sposi: confessione su madre morta, poi Gemma cade

Leoluca Campagna e Paola Plenty sposi: la cerimonia al Trono Over

Leoluca Campagna e Paola Plenty si sono sposati e il matrimonio è stato mandando in onda nella puntata di oggi del Trono Over. Sapevamo già delle nozze ma finora erano pochissime le informazioni che avevamo sulla cerimonia, che – ricordiamolo – è stata officiata da Gemma Galgani, essendo un’amica strettissima di Paola. “Non riesco più a stare senza di lui”, queste le parole di Paola su Leoluca a Rudy Zerbi che li ha incontrati prima del grande giorno. Altrettanto belle le parole di Leoluca che a 63 anni non pensava che avrebbe mai riprovato delle emozioni simili: “Paola ha una sensibilità particolare – ha confessato a Zerbi –. Tutti i consigli che mi ha dato non ce n’è uno sbagliato. Mi ha cambiato la vita”.

Trono Over, la confessione di Leoluca sulla madre morta e sul rapporto con Paola

Leoluca ha raccontato anche del bellissimo rapporto instaurato tra la madre, morta pochi mesi dopo che lui e Paola si erano messi assieme, e sua moglie: “Avevo perso le speranze – queste le parole a Rudy –: è Paola che non si può non amare. Paola è arrivata a Torino ad agosto, e mia madre è stata ricoverata in ospedale poco tempo dopo […] È morta poco dopi mesi. Quel giorno lì quando se n’è andata [la madre, ndr] Paola era vicino a me e nessun’altra donna – ha confessato commosso Leoluca a Zerbi – avrebbe fatto una cosa del genere”. Il matrimonio di Leoluca e Paola insomma è stata una manna dal cielo per entrambi, la realizzazione di un sogno che sembrava destinato a non concretizzarsi più.

Gemma Galgani cade per prendere il bouquet della sposa

“Nei momenti più difficili tu ci sei sempre stata – queste le parole di Paola a Gemma prima di sposarsi –. Tu hai riempito tutti i miei vuoti. Ti voglio bene. Tantissimo”. “Io sono un’inguaribile romantica, lo sapete – queste invece le parole di Gemma dopo aver officiato il matrimonio tra i due –. Grazie per quello che ci avete regalato oggi”. Grandi emozioni a fine puntata insomma, con un momento imperdibile alla fine, quando Gemma per prendere il bouquet di rose della sposa è caduta ed è stata rialzata da Rudy.