Uomini e Donne, ex dama scatena la sua furia su Maria! Bordate e offese

Un discusso ex volto del Trono Over si scaglia contro l’intero programma, con attacchi a opinionisti e ad altri protagonisti

Un’ex dama di Uomini e Donne si scaglia contro Maria De Filippi e alcuni volti presenti nello studio di Canale 5. Si tratta di Angela Iorio, la quale tre anni fa era riuscita a conquistare l’attenzione del pubblico, generando non poche polemiche. I suoi discorsi non furono pienamente apprezzati e i presenti in studio pare non l’abbiano affatto aiutata a esprimersi al meglio, compresa la conduttrice. A dirlo è proprio Angela, che decide oggi di sfogarsi in una nuova intervista.

Parlando con PiùDonna, la discussa ex dama del Trono Over fa presente che, sebbene siano già trascorsi tre anni dalla sua partecipazione al dating show, molta gente la riconosce. A detta sua, ciò accadrebbe per via del suo “nervosismo che esplodeva in centro studio”. La Iorio ammette che, all’interno del programma, ha sognato: le piaceva molto farsi pettinare e truccare, andare a dormire sola in albergo. Il sogno, però, sarebbe stato spezzato dagli opinionisti.

“Fino a che Tina Cipollari e Gianni Sperti mi hanno presa di mira. Il loro lavoro è proprio questo: creare la dinamica per far sì che il personaggio si innervosisce e si crea il litigio, così il programma fa audience”

Angela Iorio si scaglia così contro lo show di Uomini e Donne senza girarci troppo intorno. Ancora oggi l’ex dama si innervosisce solo se pensa a quei duri attacchi. “Facevano finta di non capirmi. Io amavo Maria De Filippi, ma anche lei faceva finta di non capirmi”, Angela attacca così anche la padrona di casa! La Iorio di certo non ha un bel ricordo della trasmissione.

Oggi è ancora single ed è alla ricerca di una persona che possa farla innamorare, soprattutto perché ha un desiderio: avere “un amico con cui uscire”. Ed ecco che torna a parlare anche di Gemma Galgani. Ricorda che inizialmente la difendeva, perché ai suoi occhi era apparsa come una vittima. “Io la difesi davanti a tutti, ma la scena è stata tagliata e non è andata in onda”, racconta.

Prosegue affermando di aver difeso la dama torinese, di cui ieri sono giunte nuove notizie sul suo futuro in trasmissione, andando contro Tina. Crede che proprio per questo motivo sia finita nel mirino della Cipollari. Dopo di che, ha notato che “Gemma ce l’aveva con me”. Il motivo? Ricorda che “un certo Paolo”, che era sceso per conoscere la Galgani, voleva regalarle una crociera.

“Ma quella cattiva di Gemma andò vicino a lui e gliela fece negare: non me l’ha data più”, dichiara Angela Iorio. Sicuramente i telespettatori ricorderanno il caos che si creò intorno a questa stori. Crede che la Galgani sia stata “molto cattiva”. Non solo, esprime parole davvero poco carine su Gemma, che forse avrebbe potuto tenere per sé, anche per delicatezza.

“Lei è magra e alta ma se la vedi da vicino senza trucco ti spaventi”, afferma. Per chi non ricordasse, Angela era stata ampiamente criticata perché aveva fatto intendere di volere al suo fianco un uomo con una buona pensione che potesse riportare il sorriso sul suo volto. Oggi spiega: “Io volevo solo un uomo con una pensione normale e non ignorante. È passato il messaggio sbagliato”.

Ricorda così il momento in cui ha deciso di lasciare la trasmissione di Maria.

“Ma poi le lacrime hanno preso il sopravvento sui sorrisi. Mi massacravano. Tina magari mi faceva anche sorridere, ma Gianni Sperti mi faceva arrabbiare troppo. […] Loro hanno provato a convincermi in tutti i modi a rimanere, ma io ero troppo arrabbiata. Ero stata offesa da un signore di Roma, Beniamino, e nessuno era intervenuto a difendermi”

Angela Iorio precisa che neppure Maria De Filippi era intervenuta per prendere le sue difese di fronte alle offese del cavaliere e le riserva un altro attacco: “Spesso lei difende le persone che le stanno simpatiche, con me non lo ha mai fatto”. E ci sarebbe, secondo lei, un motivo che spiegherebbe questo.

“Sicuramente perché quando piangevo e mi arrabbiavo io facevo audience. Io ci tornerei solo ad una condizione: che Maria accetta di parlare con me.”

Tornerebbe nel programma, ma continua a lanciare dure accuse. Infatti, si dice certa del fatto che la redazione abbia fatto tornare in studio Ida Platano e Riccardo Guarnieri “solo per fare ascolti”. Crede che Gemma sia una persona ipocrita e aggiunge: “Adesso che le hanno tolto spazio è cambiata anche in viso.”