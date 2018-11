Uomini e Donne oggi: Tina e Gianni conto Angela, caos in studio

Oggi Uomini e Donne: Angela lascia tutti senza parole, Tina e Gianni arrabbiati

Oggi a Uomini e Donne va nuovamente in onda il Trono Over. Protagonista indiscussa la signora Angela. Ancora una volta, la dama del parterre femminile fa infuriare gli opinionisti. Anche questo pomeriggio, Tina e Gianni si scagliano contro la signora. Ma andiamo in ordine. Dopo aver visto al centro dello studio Barbara con Alessio e Andrea, Maria De Filippi fa entrare in studio Luisa. Andrea non vuole avere nessun confronto con la donna, ma la Cipollari e Sperti lo attaccano. Secondo i due storici volti della trasmissione, il cavaliere non ha il coraggio di affrontare un chiarimento faccia a faccia. Alla fine, lui si convince, le chiede scusa per averle dato della pazza durante la scorsa registrazione e fanno pace.

Nessuna notizia su Gianluca e Roberta. Da come ci raccontavano le anticipazioni del Trono Over, i due si sono ignorati per tutto il tempo e lei ha anche rifiutato l’invito a ballare da parte dell’uomo. Anche su Cristina e David non si hanno notizie, anche se sappiamo che la signora ha lasciato il suo numero ad Aruta, anche se lui non lo ha preso. Si passa poi ad Angela. La dama finisce al centro dell’attenzione a causa di alcune lamentele del cavaliere che sta conoscendo in quest’ultimo periodo, ovvero Romano. Il cavaliere non gradisce il fatto che la signora le dica in continuazione che dovrebbe pagarle una cena fuori e addirittura le vacanze.

Uomini e Donne: tutti contro Angela, opinionisti senza parole

Romano non gradisce le richieste di Angela, ma lei insiste a sentirsi ancora. Gianni e Tina attaccano la dama del Trono Over di Uomini e Donne e la prendono anche un po’ in giro dicendole che hanno intenzione di regalarle una vacanza per Natale. Alla fine, Paolo interviene dal parterre maschile e dice alla donna di volerle pagare un viaggio a Barcellona. Di fronte a tale offerta, Gemma si arrabbia.