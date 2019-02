Uomini e Donne oggi, Angela in lacrime lascia il programma

Uomini e Donne oggi, Angela Di Iorio del Trono Over lascia il programma

Angela Di Iorio, grande protagonista di questa stagione del Trono Over di Uomini e Donne, decide di lasciare il programma. La dama, dopo la forte delusione causata dal comportamento di Beniamino, sceglie di chiudere definitivamente con la trasmissione. Sebbene tutti cerchino di convincerla a restare, Maria De Filippi è convinta che la donna debba scegliere da sola per se stessa. La dama rivela di non sopportare più quanto accade all’interno del programma. Angela si ritrova, nel corso di ogni puntata, a combattere un po’ contro tutti. In particolare, ad andarle contro ci pensano Gianni Sperti e Tina Cipollari, convinti che lei sia alla ricerca di un uomo che possa darle una certa stabilità economica. I due opinionisti non hanno mai gradito i pensieri della dama, che senza peli sulla lingua ha sempre dichiarato ciò che avrebbe voluto da un uomo. Beniamino sembrava aver portato una ventata d’aria fresca ad Angela, che l’aveva accolto con grande felicità.

Infatti, tutti erano convinti che Beniamino, chiamato da lei Benny, fosse davvero l’uomo giusto. Ma ecco che anche con questo cavaliere la conoscenza termina nel peggiore dei modi. Scendendo nel dettaglio, Angela racconta di essere uscita con l’uomo e di aver trascorso con lui una bella serata. Dopo la cena, intorno a mezzanotte, il cavaliere le avrebbe chiesto di andare a casa sua a bere champagne. Questa proposta pare non sia stata apprezzata da Angela, che durante la prima uscita non voleva andare oltre con l’uomo. Al contrario, Benny dichiara in studio che le sue intenzioni non erano quelle. Pertanto, Beniamino decide di chiudere la conoscenza con Angela e di non risponderle più al telefono. Ed ecco che la dama rivela: “Tengo molto al rispetto della mia persona, io non posso restare in questo programma”.

Beniamino non sarebbe riuscito ad accettare il fatto che Angela non l’abbia accompagnato a casa sua a bere champagne. Pertanto, a questo punto, avrebbe scelto di chiudere la conoscenza. Questa sua decisione porta la dama a provare una forte delusione, in quanto ammette di averci realmente creduto in questa conoscenza. La donna si lascia anche andare alle lacrime, tanto che lascia anche lo studio. Non appena rientra in studio, Maria annuncia che c’è un uomo, Antonio, che vorrebbe conoscerla. Angela, però annuncia di voler lasciare definitivamente il programma: “Ognuno di noi ha un patrimonio umano, il mio è inestimabile. Per questo lascio il programma. Ho sognato, ti ringrazio tanto”.