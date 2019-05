Uomini e Donne, Eugenio e Francesca battesimo Zeno: auguri speciali

Battesimo figlio Francesca ed Eugenio Uomini e Donne: momento speciale per la famiglia

Quest’oggi c’è stato il battesimo di Zeno, il figlio di Eugenio e Francesca. La coppia di Uomini e Donne condivide sempre i propri momenti speciali con i fan: sono state pubblicate su Instagram foto e storie che permettono di capire quanto si sia impegnata per rendere incredibile questo evento. Francesca ed Eugenio continuano a stare insieme da tempo e il loro amore cresce giorno dopo giorno. Nessuno li può separare. Hanno realizzato il sogno di metter su una bellissima famiglia. Non possono chiedere di più dalla vita. La felicità emerge in ogni loro scatto e chissà se aumenterà ancora… magari quando decideranno di mettere al mondo un terzo figlio?

Uomini e Donne news: terzo figlio e matrimonio per Francesca ed Eugenio?

Per il momento non è presente, tra i sogni futuri, quello di avere un altro figlio. E nemmeno il matrimonio. Francesca Del Taglia ha confessato di voler andare quanto prima all’altare, ma Eugenio Colombo non le ha fatto ancora la proposta. Vuole aspettare. Oggi non ci sono state le nozze, ma i festeggiamenti per il battesimo del figlio Zeno: “Un sogno”, ha commentato Eugenio su Instagram; Francesca ha invece scritto questo: “Auguri per il tuo battesimo, Zeno”.

Ultime notizie Eugenio e Francesca e anticipazioni puntate trono Classico

A fare gli auguri al piccolino anche altri volti noti di Uomini e Donne, come Clarissa Marchese, Luigi Matroianni e Ursula Bennardo: quest’ultima ha scritto un messaggio importante per sua figlia. Scopriremo sicuramente altre notizie su Francesca ed Eugenio di U&D e forse un giorno li vedremo proprio in quella trasmissione dove si sono incontrati per la prima volta per annunciare la data del loro matrimonio… Per il momento non mancano le anticipazioni sulle prossime puntate del trono Classico!