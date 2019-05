Uomini e Donne anticipazioni, Luca Daffrè ritorna? Angela disperata

La decisione di Luca Daffrè a Uomini e Donne: anticipazioni sulla sua assenza in puntata

È davvero tutto finito fra Angela Nasti e Luca Daffrè? Hanno avuto un’altra accesa discussione, che però non è terminata con una riappacificazione. Luca le ha recriminato di essere fin troppo bambina: non è a Uomini e Donne per cercare una ragazza da accudire, ma una donna con la “d” maiuscola; parole, queste, che hanno ferito la fashion blogger, che non è riuscita a trattenere le lacrime… soprattutto quando Luca ha deciso di piantarla in asso. Le anticipazioni del trono Classico di Uomini e Donne ci fanno sapere che Luca Daffrè andrà via davvero. Non ritornerà in trasmissione? Angela sarà seriamente preoccupata di non vederlo mai più e anche durante la registrazione è scoppiata in lacrime.

Anticipazioni Uomini e Donne: Luca Daffrè non ritorna?

Assisteremo presto alla reazione di Manuel al bacio di Giulia Cavaglià con Giulio, ma anche a quella di Luca Daffrè ad alcuni atteggiamenti, a suo dire troppo infantili, di Angela Nasti. Grazie a WittyTv, sappiamo precisamente cosa le ha detto: “Io non voglio una ragazza che sia superficiale. Tu fai vedere a un’altra persona il nostro bacio e ti metti a ridere”. Angela Nasti ha pianto sia durante il confronto sia in puntata: “Non esiste! Perché mi devo ritrovare dopo un’esterna a piangere e a fare tutte queste cose? Odio farmi vedere così, l’ho sempre detto”.

Uomini e Donne news: ecco cosa sta succedendo

Anche Natalia è andata via, lasciando di stucco Andrea Zelletta. Lei non ritornerà davvero? Sappiamo che Maria De Filippi dirà ad Angela e ai suoi corteggiatori che Luca è semplicemente arrabbiato e che potrebbero rivederlo in trasmissione molto presto. La tronista non aspetta altro! Con le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, scoprirete cos’altro succederà nelle prossime puntate.