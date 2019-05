Uomini e Donne oggi, bacio Giulia che non piace: Manuel senza parole

Giulia e Giulio si baciano a Uomini e Donne: ecco cosa vedremo oggi venerdì 17 maggio 2019

Il bacio di Giulia Cavaglià e Giulio Raselli ha dato nuovamente la dimostrazione a Manuel Galiano che la tronista prova una forte attrazione nei confronti del suo rivale in amore. Nonostante questo, Manuel non ha nessuna intenzione di demordere: vuole continuare per la sua strada ma, dalle prossime volte, non si lascerà andare completamente con lei. Non avrà più un suo bacio fino al termine del trono. Il corteggiatore sarà davvero in grado di mantener fede a questa promessa? Giulia non è stata minimamente turbata per l’esternazione di Manuel e oggi 17 maggio 2019, durante la puntata del trono Classico di Uomini e Donne, affermerà ancora una volta che con l’altro corteggiatore c’è un trasporto speciale.

La reazione di Manuel al bacio di Giulia Cavaglià

Dopo la confessione inaspettata di Muriel ad Andrea, c’è stata quella di Manuel a Giulia, come ci fa sapere WittyTv: “Io se vedo una ragazza che mi piace che bacia un altro ragazzo, io non ci sto più con quella ragazza, Giulia. Mi dispiace. Sono fatto così”. Questo significa che ha lasciato lo studio? Assolutamente no. Manuel Galiano ha deciso di rimanere fino all’ultimo giorno del trono di Giulia Cavaglià. Non è pienamente convinto che sia Giulio la sua scelta, altrimenti avrebbe abbandonato il programma già da un pezzo.

News Uomini e Donne, Giulio sempre più vicino alla tronista

Giulia sta comunque facendo dei passi avanti con entrambi i suoi corteggiatori: ha passato una splendida giornata con loro a Torino, nella sua città (ovviamente in due momenti diversi). Con Manuel non c’è stato alcun trasporto mentre con Giulio la tronista si è lasciata andare; Giulio ha confessato di provare delle belle emozioni quando sta in sua compagnia: “Io quando torno a casa sono felice. Anche se poi so perfettamente che potrebbe essere uscita con Manuel e che possa averlo baciato… però con lei sto bene”.

Uomini e Donne ultime notizie

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne assisteremo anche al litigio di Angela Nasti e Luca Daffrè: quest’ultimo deciderà di non presentarsi in studio. Lascerà per sempre la trasmissione? Per scoprire cos’altro succederà, vi consigliamo di leggere le ultime anticipazioni sul trono Classico!