Uomini e Donne, due ex corteggiatori stanno insieme: è bufera

Due ex corteggiatori di Uomini e Donne hanno reso ufficiale la loro relazione su Instagram. Sono Sonny Di Meo e Aurora Colombo. Il primo è noto al pubblico del programma di Maria De Filippi come corteggiatore di Sara Shaimi e sua scelta. Tra loro è nata una storia d’amore nel 2020, che è giunta al capolinea di recente. La ormai ex coppia nata al Trono Classico ha reso ufficiale la rottura solo qualche settimana fa, a dicembre 2022.

La notizia della fine della storia d’amore tra Sara e Sonny è arrivata come una conferma per i fan che avevano già intuito qualcosa. Dopo di che, sono spuntate fuori alcune dichiarazioni, secondo le quali questa coppia si sarebbe separata dopo vari litigi e di comune d’accordo. In quanto non sono più fidanzati, Sara e Sonny sono liberi di viversi altre conoscenze o relazioni. Ma i fan più affezionati a Sara in questi minuti stanno reagendo male alla notizia data da Aurora Colombo.

Quest’ultima si è fatta conoscere attraverso un brevissimo percorso alla corte di Luca Salatino. Proprio lei qualche settimana fa aveva palesato la sua voglia di entrare addirittura nella Casa del Grande Fratello Vip 7 per incontrare l’ex tronista sotto i riflettori delle telecamere. Le sue parole sono state criticate dal pubblico, che ha visto il tutto come un modo per attirare l’attenzione.

Ed ecco che l’ex corteggiatrice di UeD si ritrova di nuovo sotto accusa. Aurora ha appena condiviso un annuncio con cui rivela di avere una relazione con Sonny Di Meo. “Ti ho conosciuto su Direct, primo appuntamento su WhatsApp e Luna di miele su Skype. Instalova”, queste le parole usate dalla Colombo per fare questo inaspettato annuncio che sta raccogliendo critiche.

Queste foto parlano di una storia che si è consolidata e che va avanti da qualche tempo. Infatti, i due appaiono non solo a cena fuori, ma anche in momenti di vita quotidiana a casa, insieme al cagnolino di lei. Pertanto, dietro gli attacchi da parte degli utenti su Instagram ci sono le tempistiche. A fine dicembre è stata ufficializzata la rottura tra Sara e Sonny, e a distanza di pochi giorni lui ha un’altra relazione amorosa ben avviata.

Rispondendo ad alcune domande su Instagram, ancora prima di questo annuncio, la Shaimi ha rivelato di non essere pronta a iniziare una nuova love story dopo così poco tempo. Chissà cosa avrà allora pensato nel vedere Sonny fare l’esatto contrario. Queste le parole condivise dall’ex tronista nella serata di ieri.

“Semplicemente porto rispetto a me stessa. Dopo una storia di quasi 3 anni e dopo solo 20 giorni nessuna persona normale avrebbe voglia di avere nuove storie o conoscenze. Forse si sono persi questi valori, ma esiste ancora chi ce li ha”

Di sicuro, Sonny Di Meo non condivide questo pensiero. “A Sara non piace questo elemento”, ironizza così un utente sotto il post che vede l’ex corteggiatore insieme ad Aurora Colombo. “A me sì”, risponde prontamente lei. “Ridicoli”, “Sara tuta la vita”, “Follower a go go” e ancora “Tranquilla che tra poco ti lascia con una Pec”.

Non finiscono qui le critiche. C’è un utente che esprime tutti i suoi dubbi sulla decisione presa da Aurora di intraprendere questa relazione con una persona che ha appena messo fine a un’importante storia d’amore.

“Più che altro ognuno agisce come sente. Ma da donna io non sono riuscita, né riuscirei a stare con un uomo che un mese prima chiedeva un figlio alla sua ex! Va bene lasciarsi e magari incontrare una persona che ti piace, ma fidarsi così in breve tempo di un uomo o donna che sai che voleva una famiglia giusto un mese fa dalla ex… Per me è follia”

All’ex corteggiatrice non sfugge neanche questo commento e risponde a tono: