GF Vip, Luca Salatino: l’appello di un’ex di UeD che agiterà Soraia

Luca Salatino al Grande Fratello Vip 7 è uno di quei concorrenti che più piace al pubblico di Canale 5. Questo è un dettaglio che non è passato inosservato a un volto di Uomini e Donne, ovvero Aurora Colombo. Si tratta di una delle sue ex corteggiatrice, che decise di abbandonare il programma di Maria De Filippi dichiarando di non riuscire a trovare un punto in comune con l’ex tronista.

Dopo l’addio al dating show e a Salatano, Aurora si era detta certa del fatto che se non fosse andata via sarebbe stata sicuramente lei la scelta e non Soraia Ceruti, che ancora oggi è la fidanzata del gieffino. Oggi, pur sapendo che è attualmente fidanzato con la sua ex rivale, la Colombo fa un chiaro appello ad Alfonso Signorini, che potrebbe scuotere sicuramente le dinamiche della Casa di Cinecittà.

I telespettatori hanno visto come l’arrivo di Micol Incorvaia abbia creato problemi tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Dunque, Signorini potrebbe davvero ascoltare la richiesta di Aurora? Al momento, sembra di no, a meno che gli autori non vedano da parte di Luca un’eventuale interesse su ciò che ha da dirgli la sua ex corteggiatrice. Ma visto il forte sentimento che lo lega a Soraia, attualmente sembra una possibilità abbastanza lontana.

Cosa chiede oggi Aurora Colombo di UeD? In una lunga intervista su Novella 2000, l’ex corteggiatrice ammette che mesi fa non si sentiva pronta a viversi una storia d’amore con Luca Salatino fuori dal programma. Va precisato, però, che non è detto che l’ex tronista avrebbe scelto lei! Comunque lei ne è convinta. Ora racconta che, quando si trovava alla corte di Luca, era da poco uscita da “una relazione abbastanza burrascosa”.

Pertanto, il suo scopo era quello di “evitare un altro disastro”. Oggi Aurora vede Salatino al GF Vip 7 “sotto un altro punto di vista”. Fa presente, infatti, che nella Casa di Cinecittà “le persone si conoscono meglio perché esce fuori il loro vero carattere”. Invece, a UeD c’era poco tempo per conoscersi. Nel reality ha visto “una persona totalmente diversa”, tanto che oggi si sente addirittura in colpa.

In particolare, a farle cambiare idea è stato il fatto che Luca si sia aperto su determinate dinamiche, come la malattia della mamma: “Ha dimostrato di essere molto legato alla famiglia”. Non solo, crede che in TV l’ex tronista trasmetta “tanta positività”. A questo punto, Aurora Colombo ammette che vorrebbe rivederlo, perché le è dispiaciuto “non sapere come sarebbe stata una nostra possibile relazione”.

“Me ne sono andata da Uomini e Donne senza riflettere e me ne rammarico. Durante le registrazioni non abbiamo la possibilità di incontrarci tra di noi, è vietato dalla produzione, quindi non ho potuto nemmeno parlargli e spiegargli come stavano veramente le cose”

Aurora Colombo dopo UeD vuole raggiungere Luca al GF Vip 7: voglia di confronto o di telecamere?

L’intervista continua con Aurora che confessa di non essere mai andata d’accordo con Soraia. Nonostante questo, non può giudicare e non le piace neanche passare “per la cattiva della situazione”. Da quello che è riuscita a vedere “insieme stanno bene”. Ma ci sarebbe una pecca: “Mi sembra esagerata la mancanza estrema che prova Luca per la sua fidanzata”.

“Sarà che su queste cose sono molto razionale e non credo che in due mesi di conoscenza, il tempo che ha unito Luca e Soraia, si possa amare così follemente una persona. Se lui piange è perché è fatto così. È il suo modo di esternare i sentimenti, non sta esagerando, ma per me è prematuro parlare già di amore con la A maiuscola”

E già queste parole potrebbero infastidire non poco Soraia Cerruti. Aurora non crede, però, che Luca si disperi per attirare l’attenzione del pubblico: “Non è un calcolatore ed è proprio questo che mi sta piangendo”. Sembra, però, che la Colombo qui si contraddica un po’ con le sue stesse dichiarazioni. In ogni caso, l’ex corteggiatrice si dice pronta a incontrare Salatino per scoprire cosa pensa di lei, perché si è pentita.

Spiega di non aver mai pensato di contattarlo fuori dopo il programma, perché è fidanzato con Soraia. Però ora gli piacerebbe avere un confronto con lui. E anche questo non torna, in quanto effettivamente Luca è ancora fidanzato con la Cerruti. Se le chiedessero di avere un confronto con Luca al GF Vip accetterebbe, anzi addirittura entrerebbe come concorrente!

“Certamente! Anche perché è l’unico modo per parlare con lui in questo momento. Anzi, mi piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip e condividere con lui l’esperienza proprio per vedere la sua reazione. Sarebbe molto interessante anche perché tra di noi, a parte quello che è successo, c’è stato un grande feeling. Con Luca è stato proprio un colpo di fulmine”

L’appello sembra essere diretto ad Alfonso Signorini e molti telespettatori di Uomini e Donne sicuramente direbbero che da parte di Aurora ci sia la voglia di tornare sotto le luci delle telecamere. La Colombo non teme la reazione di Soraia, perché non sono amiche. Dopo di che, precisa che la sua “non è una mancanza di rispetto verso la coppia, è solo voglia di parlare con Luca faccia a faccia, e chiarirmi con lui”.