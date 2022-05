Uomini e Donne, scelta Luca: arriva il commento al vetriolo di Aurora

Aurora Colombo ha commentato la scelta di Luca Salatino. L’ex corteggiatrice non ha perso tempo, non ha aspettato la messa in onda della puntata di Uomini e Donne per parlare ma lo ha fatto subito. Le sono bastate le anticipazioni e il nome della scelta di Luca per lanciare frecciate su Instagram. In realtà c’è chi non ha ben compreso a cosa si riferisca e cosa abbia voluto dire. Per farsi un’idea di cosa potrebbe nascondersi dietro le sue parole, meglio scoprire subito cosa ha scritto.

Nel corso delle scorse ore, appena si sono diffuse le anticipazioni sulla scelta di Luca, Aurora ha postato un commento tra le sue stories su Instagram. Ha scritto questo: “Posso solo dire che certe persone le definisce il tempo… Davanti a tanta ipocrisia sorRIDO”. Poi ha aggiunto un occhiolino. Ha proprio messo in evidenza “rido” scrivendolo in maiuscolo, ma cosa avrà voluto dire? Forse non crede all’interesse di Luca verso la sua scelta? E qui bisogna fare per forza uno spoiler, perché serve conoscere il nome della fortunata per capire meglio l’attacco di Aurora. Per cui chi non volesse sapere di chi si tratta, meglio non proseguire nella lettura.

Luca ha scelto Soraia a Uomini e Donne. Dalle anticipazioni sulle prossime puntate sembrava molto preso da Lilli, ancor più che dall’altra, ma forse si è lasciato andare di più con Lilli perché Soraia si è chiusa in sé stessa. Lo ha fatto per difendersi, ha spiegato, perché si è sentita ferita per settimane intere quando Luca la lasciava a casa per portare in esterna proprio Aurora. Quest’ultima poi è andata via, forse non riuscendo più a reggere il personaggio che si era costruita: quello della corteggiatrice perfetta. Oppure semplicemente perché si è accorta di non avere un grande interesse per il tronista.

Tanti però hanno avuto subito dubbi su Aurora, alla fine li ha avuti anche Luca e lei ha alzato i tacchi ed è andata via al primo ostacolo. Ha colto la palla al balzo, insomma. Difficile credere che abbia sofferto per il tronista, ma è chiaro che aveva ancora qualcosa da dirgli visto che ha preso subito la parola. Questo il commento di Aurora alla scelta di Luca, aggiungerà altro quando la puntata andrà in onda?