Sara Shaimi e Sonny Di Meo non stanno più insieme e sono pronti a conoscere nuove persone. Sono stati sempre una coppia che seppure sia nata a Uomini e Donne ha vissuto la storia non sotto i riflettori, ma in privato. Di loro due in effetti non si è saputo mai tanto, se non delle crisi che hanno vissuto e dei momenti che si sono separati. Stavolta Sara ha reso noto la fine della sua relazione con Sonny perché c’erano state delle segnalazioni sul suo conto. Si è sentita quasi costretta, per evitare chiacchiericci e pettegolezzi sul suo conto.

Così pochi giorni fa Sara ha annunciato la fine della storia con Sonny. Oggi sono emersi nuovi dettagli sulla rottura e li ha resi noti Deianira Marzano. Quest’ultima ha un rapporto di amicizia con Di Meo e ha sentito proprio lui dopo che è venuta fuori la notizia della fine della loro relazione. Dopo la loro chiacchierata, Deianira ha scritto un messaggio tra le sue storie su Instagram per aggiornare i tanti appassionati di Uomini e Donne che la seguono.

Si sono sentiti al telefono, sono amici e hanno parlato di cosa sia successo con Sara. A quanto pare, Sara e Sonny si sono lasciati di comune accordo. La cosa però sarebbe partita da Sonny per una incompatibilità caratteriale che a lungo andare li ha allontanati. Ci sarebbero state continue discussioni, da quelle è scaturita la decisione di lasciarsi. “Lui probabilmente non è più innamorato”, ha scritto ancora la Marzano. Sonny frequenterebbe altre persone oggi come oggi e lo stesso pare farebbe l’ex tronista.

Sara Shaimi e Sonny Di Meo hanno voltato pagina, ognuno ha preso la sua strada e se qualcuno dovesse vederli con altre persone non ci sarebbe nulla di strano. Questo è il messaggio che ha voluto far passare Deianira. “Lui le vuole molto bene”, si legge ancora. “Sono entrambi single e se li vedete con altre persone è del tutto lecito”, ha chiosato. Questo è quanto è accaduto tra i due ex volti di Uomini e Donne. La storia è durata due anni, si erano conosciuti nel 2020 e oggi resta comunque del bene fra loro, stando alle news del giorno.