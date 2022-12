Uomini e Donne, Diego e Aneta si sono lasciati: è finita (male)

Diego Tavani e Aneta Buchtova di Uomini e Donne si sono lasciati. I due ex partecipanti del Trono Over faranno ritorno nel programma di Maria De Filippi per raccontare cos’è successo? Questo al momento non si sa, ma di sicuro tra loro non è finita bene. A far percepire questo dettaglio è stata la stessa Aneta, che in queste ore ha deciso di condividere con i suoi fan la notizia inaspettata sulla rottura. Questo annuncio era inatteso in quanto tutto sembrava procedere nel migliore dei modi tra loro, questo almeno fino a qualche tempo fa.

Probabilmente, i fan di Aneta e Diego in questi giorni avevano notato che qualcosa non andava. Ed ecco che l’ex dama del Trono Over ha deciso di esporsi e rivelare che si sono lasciati. Il suo appare più come uno sfogo, visto che Aneta si lamenta apertamente del modo in cui la storia è giunta al capolinea. “Mi sento di dirvi che la mia storia con Diego è giunta al termine”, ha scritto Aneta sul suo profilo ufficiale di Instagram. Ha deciso di dare la notizia pubblicamente in quanto sa di essere sempre stata “sincera e trasparente” con il pubblico.

Sembra che a prendere la decisione di chiudere la relazione sia stato Diego Tavani, in un modo però discutibile.

“Quella che lui mi dichiarava come una pausa di riflessione, a cui non ho mai creduto, si è rivelato purtroppo un modo poco maturo e privo di confronto che mi porta a considerare definitivamente chiusa la nostra storia. Buon Natale, la vostra Aneta”

Dunque sembra che l’ex cavaliere di Uomini e Donne abbia chiesto ad Aneta una pausa di riflessione per poi allontanarsi definitivamente. Questo avrebbe portato l’ex dama a mettere un punto alla loro relazione, a cui in pochi credevano mesi fa. Diego e Aneta si sono scelti durante la passata edizione 2021/2022, senza grandi emozioni da parte dei presenti in studio.

Infatti, è apparsa agli occhi tutti come una scelta forzata, visto che lui si ritrovava ormai da tempo ad affrontare polemiche e critiche. L’impressione dei telespettatori è che Maria De Filippi abbia liquidato la coppia durante la scelta. In particolare, Tavani nel 2021 era finito nella bufera quando si era rifiutato di uscire dal programma insieme a Ida Platano, desiderosa di fare questo passo.

La parrucchiera bresciana, che ora si sta godendo la sua love story con Alessandro Vicinanza, non si era trovata di fronte alla reazione che sperava. Le parole di Diego avevano fatto esplodere Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due opinionisti si erano subito ribellati all’atteggiamento di Tavani, che ha fatto poi ritorno in trasmissione per continuare a cercare la sua anima gemella.

Alla fine è arrivata Aneta e ha deciso di lasciare con lei il programma qualche mese prima dell’estate, che hanno trascorso insieme, come è stato possibile intuire dai loro profili social. Non si sa quale siano le motivazioni che avrebbero portato Diego ad allontanarsi da Aneta. Di sicuro, lo sfogo dell’ex dama sulla loro rottura rappresenterà per molti una conferma ai dubbi che hanno sempre avuto Gianni e Tina.