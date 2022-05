Uomini e Donne, Maria liquida Diego e Aneta: lacrime e gelo in studio

L’uscita di scena di Diego Tavani e Aneta da Uomini e Donne sta facendo discutere. Sicuramente il pubblico di Canale 5 critica il comportamento del cavaliere, ma trova che Maria De Filippi avrebbe potuto riservare un trattamento più dolce alla nuova coppia. Probabilmente ‘Queen Mary’ non ha una considerazione positiva su Diego, che si era rifiutato di uscire dal programma con Ida Platano generando sospetti. Che la parrucchiera bresciana non sia la ‘preferita’ del pubblico è chiaro ormai, ma sicuramente Tavani non ha conquistato la fiducia del popolo.

Oggi Diego e Aneta si siedono al centro studio e iniziano a sorgere dei problemi inaspettati. La faccia di lui non sembra corrispondere ai racconti della dama. Quest’ultima racconta di aver vissuto con Tavani “una settimana intensa, come una coppia”. Fa, però, presente che quotidianamente lui ripete di avere paura. Quali timori ha questa volta il cavaliere? Quando Ida aveva annunciato la loro uscita, lui si era rifiutato inizialmente. L’impressione è che stia facendo la stessa cosa nella puntata di oggi.

Per Diego con Aneta “è tutto troppo perfetto” e questo gli crea delle sensazioni strane. Quanto sta accadendo tra loro è qualcosa che lui non ha mai vissuto con una donna. Queste sue dichiarazioni oggi a UeD scatenano Gianni Sperti. “Diego tu con questo hai confermato che sei un bluff. Addirittura tutto troppo perfetto. Stai trovando il pelo nell’uovo”, dichiara l’opinionista, che trova il sostegno di Tina Cipollari.

La situazione degenera con Aneta un po’ perplessa e con uno spirito, rispetto a lui, più sereno. Infatti, lei dimostra di essere molto entusiasta del rapporto che è nato tra loro. Intanto, Diego tenta di difendersi dalle accuse e fa presente che la sua intenzione non è quella di chiudere, bensì di svelare le sue sensazioni. Invece, a detta di Tina starebbe preparando il terreno per poi arrivare a mettere la parola fine.

Aneta ribadisce che molto spesso le fa notare che ha paura di ciò che sta accadendo tra loro e non sa come reagire. “Lui a parole dice questo, ma nella quotidianità a me non manca niente, non fa dei passi indietro”, afferma la dama. Gianni tenta di aprirle gli occhi facendole notare che “trova sempre una scusa”. Non solo, l’opinionista dichiara di aver visto Diego fare una faccia strana quando lei ha detto che sembrano una coppia.

A quel punto, Tavani avrebbe dovuto confermare le parole felici di Aneta, anziché elencare le cose che potrebbero non andare. “Va tutto bene, però c’è sempre questa parte in cui lui mi dice ‘ho paura’”, cerca di spiegare la dama. “Ma tu credi a un uomo che dice che ha paura?”, chiede nel frattempo Maria De Filippi. “Sì, sono le stesse paure che ho sentito io”, conferma Aneta.

Armando Incarnato interviene e accusa Diego di aver messo in scena la replica di ciò che ha fatto con Ida. Gianni dà una svolta a tutto questo, chiedendo ad Aneta se sia disposta a viversi fuori Tavani. La dama sorride e risponde con sicurezza “certo”. A questo punto, Maria fa la stessa domanda al cavaliere, che risponde con un ‘sì’. Ed è qui che si ha come l’impressione che la De Filippi li stia liquidando.

“Ma se tu la vuoi vivere fuori… Non pensavo che lei dicesse di sì. Ma se lei dice sì e tu dici sì, uscite. Forse per come ti sei espresso, Gianni e Tina hanno capito che tu non volessi prenderti le responsabilità. Io stessa avevo frainteso”

Detto ciò, Maria tranquillizza Gianni, il quale crede che Diego abbia accettato di andare via per via di quanto accaduto. “Vabbè adesso escono”, dichiara la padrona di casa, come per dire “il problema non c’è più, visto che lui lascerà il programma”. E così ballano sulle note del brano scelto da lui, Portami via di Fabrizio Moro, durante il quale non trattengono le lacrime.

Nessun petalo rosso cade per la scelta di Diego e Aneta, ma solo un “in bocca al lupo” da parte della conduttrice. Mentre loro vanno via, Tina continua: “Chiedo scusa, abbiamo frainteso”. E Gianni risponde: “Mettiamola così”. Insieme ai due opinionisti, Maria ci scherza su: “Smettila Tina! Se non capisci, non capisci. È sempre Tina che non capisce, è sempre Tina che interviene e ci fa fraintendere”.

Intanto, sembra che la storia di questa nuova coppia proceda bene. Un video dimostra che, almeno fino a qualche giorno dopo questa registrazione, stavano ancora insieme.