Uomini e Donne, Della Cioppa spiazza sulla Rimondi e smonta Riccardo

L’ex corteggiatore parla come se non fosse una ‘non scelta’ e commenta la nuova coppia composta da Veronica e Matteo

Andrea Della Cioppa a Uomini e Donne si è subito fatto notare per la sua schiettezza. Infatti, dopo poco dall’arrivo di Veronica Rimondi sul trono, l’ormai ex corteggiatore era intervenuto durante una lite tra partecipanti del Trono Over. Sebbene abbia colpito moltissimi telespettatori e anche tanti presenti in studio, Andrea non è riuscito a conquistare il cuore di Veronica, che ha invece scelto Andrea Farnea. La loro relazione sembra essere iniziata alla grande e oggi Della Cioppa torna a parlare di loro e non solo.

In una nuova intervista sul canale Youtube Mondotv24, ammette di non essersi mai aspettato di essere la scelta. “Credo che lei sin dall’inizio abbia scelto anche un po’ inconsciamente lui”, afferma Andrea. Nonostante ciò, ci ha voluto provare fino alla fine andando dritto sulla sua strada. In particolare, i primi giorni è rimasto un po’ deluso, ma alla fine dei conti non era innamorato della Rimondi. Ed ecco che, a questo punto, ci tiene a prendere le difese di Veronica, che sin dall’inizio ha ricevuto non pochi attacchi.

Solitamente le ‘non scelte’ hanno sempre qualcosa da ridire sul comportamento dei tronisti. Invece, dopo UeD, Andrea Della Cioppa fa il punto della situazione e decide di difendere apertamente la scelta di Veronica.

“Io credo che non bisogna criticarla, se avesse voluto fare una scelta televisiva avrebbe scelto me. Invece, è da apprezzare il fatto che abbia fatto una scelta di cuore”

Queste le parole di Andrea, che non appare molto deluso da questo finale, anche perché come lui stesso ha precisato non era innamorato e ha trascorso poco tempo all’interno del programma. Oltre questo, come ha già rivelato nella sua intervista post scelta su Uomini e Donne Magazine, crede che Veronica abbia “molto idealizzato lui come figura del principe”. Augura comunque a entrambi di potersi godere la loro storia.

“Che si stiano prendendo un momento per stare insieme credo sia normale e giusto. Come coppia non sono una brutta coppia, così come non lo saremmo stati io e lei”

Conferma ciò che ha sempre detto nella trasmissione di Maria De Filippi, ovvero di trovare il comportamento di Matteo teatrale. Oggi, però, crede al fatto che a Farnea piaccia davvero Veronica. Parlando del suo futuro, invece, ammette che accetterebbe di fare il tronista, se mai gli arrivasse la proposta.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, parla Andrea Della Cioppa

Andrea è una di quelle persone che ha visto dal vivo le discussioni e i confronti tra Ida e Riccardo. Oggi l’ex corteggiatore racconta di aver avuto modo di conoscere la Platano, con cui ogni tanto ha parlato. “A me Ida è piaciuta subito”, confessa. A lei crede, ma al Guarnieri no. Non crede che sia cattivo, però certe cose alla sua età potrebbe evitare di farle.

“Alcune cose me le aspetto più da un ragazzo, non da un uomo della sua età. Un po’ potrebbe fargli comodo quella situazione, un po’ per un’insicurezza che ha. A lui credo poco sinceramente”

Dopo la fine di questa stagione del programma, Ida e Riccardo non hanno più avuto contatti, almeno secondo quanto si legge sul numero del Magazine uscito venerdì scorso.