UeD, Luca-Soraia e Veronica-Matteo: stangate, convivenza e le prime notti

Questa stagione di Uomini e Donne si è conclusa con le scelte dei due tronisti: Luca Salatino ha scelto Soraia Allam e Veronica Rimondi ha lasciato lo show con Matteo Farnea. Ovviamente, ci sono le ‘non scelte’ che oggi scelgono di parlare attraverso delle nuove interviste sul Magazine dedicato al programma. Ma prima si svelano le due neo coppie del Trono Classico. In particolare, Luca e Soraia ammettono che le cose stanno procedendo molto bene dopo la scena. Salatino confessa di essere rimasto sorpreso dalla sua corteggiatrice.

Cosa hanno fatto subito dopo? Come hanno trascorso la prima notte? La coppia racconta che è stato tutto bellissimo: “Ci siamo messi a chiacchierare abbracciati su una delle sdraio che stavano nel giardino e siamo rimasti lì per quattro ore a raccontarci”. Soraia fa presente di essere anche lei molto sorpresa da Luca, che fuori dal programma si è rivelato come una persona presente e premurosa. L’ex tronista chiarisce a questo punto il motivo per cui nelle ultime esterne ha avuto un atteggiamento freddo.

“Perché venivamo da un periodo un po’ particolare. Io stesso vedevo distante lei e di conseguenza mi sono allontanato. Parlandone insieme, ho capito che in realtà il suo atteggiamento era dovuto a ciò che io stavo facendo, ammetto che non deve essere stato facile per lei vedermi uscire con un’altra ragazza (Aurora, ndr) in una fase tanto avanzata del percorso”

Per quanto riguarda Federica Aversano, la non scelta di Matteo Ranieri (grande amico di Luca), Soraia racconta che ha preso benissimo la notizia sulla scelta. Con lui si sono già visti in videochiamata e, in parte, si sono anche chiariti. Presto si incontreranno faccia a faccia, ma per ora la Allam spiega di aver visto da parte di entrambi la propensione di chiarirsi per il bene che nutrono che nei suoi confronti.

Ora Luca e Soraia devono affrontare la distanza, in quanto lui vive a Roma e lei a Como. Al momento, non vivono questa situazione con paranoie. Sicuramente questa estate hanno intenzione di fare qualcosa insieme e magari trascorrere anche del tempo con Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Per ora vivranno il loro amore tra le loro due città e piano piano decideranno cosa fare, anche se sono più propensi a stare a Como.

Soraia in passato ha avuto da ridire su Matteo Ranieri, per prendere le difese della sua amica Federica versano. Tra loro “si è risolto tutto con un brindisi”. Oggi l’ex corteggiatrice crede di essersi innamorata di Luca. Finora non aveva ancora parlato d’amore, ma vivendolo fuori può finalmente confermare i suoi sentimenti.

Invece, Veronica Rimondi e Matteo Farnea è come se si conoscessero da sempre. Tra loro “c’è una complicità rara” e sentono già il bisogno di stare sempre insieme. Dunque, sono già certi che annulleranno le distanze tra Roma e Firenze, iniziando presto una convivenza! “È lui, e lo sceglierei altre diecimila volte”, dichiara l’ormai ex tronista.

Veronica torna su quanto detto da Tina Cipollari durante la sua scelta, quando ha elogiato Andrea Della Cioppa: “Capisco le parole di Tina, ma non può sapere ciò che io e Matteo proviamo”. Non è rimasta stupita dalla reazione della ‘non scelta’, in quanto ha confermato ciò che pensava di lui, ovvero che è “un ragazzo maturo e con la testa sulle spalle”.

Hanno tantissime idee tra progetti per le vacanze e weekend fuori porta, ma ancora non hanno deciso nulla. “Forse sarà la volta buona che prendiamo un biglietto di sola andata e non torniamo più… Chissà…”, dichiara la Rimondi.

Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa dopo Uomini e Donne

Loro sono le due non scelte di quest’ultima fase del programma di Maria De Filippi. Lilli ammette che questi sono giorni sono stati difficili, tanto che si è chiusa in se stessa. La giovane pasticcera ha poi capito che doveva reagire e così sta già voltando pagina, organizzando le vacanze con le sue amiche. Nonostante tutto, è felice del suo percorso e non ha rimpianti.

Intanto, a Soraia viene fatto presente che Lilli ha sottolineato che probabilmente, se si fossero conosciute in un altro contesto, sarebbero diventate amiche. Ma la Allam non è dello stesso avviso.

“Non ho letto le parole di Lilli. Onestamente non so se per me sarebbe lo stesso. La trovo una ragazza dolce ed educata, molto in gamba, e credo che a livello caratteriale la sua esperienza di vita l’abbia formata e resa molto matura. Il punto però è che io e Lilli siamo davvero molto distanti nel modo di pensare quindi non credo che in un altro contesto avremmo potuto legare”

Nel frattempo, si svela in una nuova intervista anche Andrea Della Cippa. Il 29enne confessa di non sentire la mancanza di Veronica, poiché non è mai stata sua. Nonostante ciò pensa spesso a lei e ammette che se lei dovesse tornare da lui la sua porta non sarebbe chiusa. Inoltre, con la sua schiettezza spiega il suo punto di vista su Matteo e non ci va leggero.