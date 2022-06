Uomini e Donne, Veronica e Matteo: bordata dopo scelta, Tina inaspettata

Quella in onda oggi è l’ultima puntata di questa stagione di Uomini e Donne. Da domani in poi, il dating show di Maria De Filippi non farà compagnia al pubblico di Canale 5 nei pomeriggi estivi. A chiudere l’edizione è stata la scelta di Veronica Rimondi, che ha deciso di concludere il suo percorso con Matteo Farnea. Un finale per nulla inaspettato, visto che era ormai chiaro a tutti il forte interesse che la tronista ha sin da subito provato nei confronti del 25enne.

Anche Maria De Filippi aveva fatto notare che Veronica era soprattutto propensa a dare le sue attenzioni a Matteo. Il momento è iniziato con un video messaggio a sorpresa da parte della madre della tronista, che le ha fatto un augurio speciale. Dopo di che, con un abito rosa principesco la Rimondi ha accolto in studio Andrea e Matteo, dopo aver guardato i video dei momenti più belli trascorsi con entrambi.

Come accaduto ieri con Luca Salatino, prima della scelta sono andate in onda le ultime esterne di Veronica a UeD con i due corteggiatori. Ed è arrivato così il momento di posizionare le sedute al centro studio e di far uscire Matteo e Andrea. Quest’ultimo ha deciso di fare un gesto importante, dando prima la mano al suo ‘rivale’.

“Devo ringraziare tutti. È stata un’esperienza unica. In primis devo ringraziare te Maria, è stata un’esperienza che non pensavo di poter vivere. Ognuno di voi si porta con sé una parte del mio cuore”

Veronica ha chiesto di far entrare in studio prima Andrea. Ha ripercorso il loro cammino insieme nel programma, esprimendo solo parole positive nei confronti del corteggiatore, arrivando all’atteso ‘però’: “E arrivati a questo punto della mia esperienza io devo seguire quello che mi dice la testa, ma soprattutto la direzione che mi dice di prendere il mio cuore. E questa direzione non è verso di te”.

Andrea Della Cioppa ha così scoperto di non essere la scelta di Veronica. Ha ammesso di non esserci rimasto bene e poi ha continuato:

“Perché io credo che tu con questa scelta abbia confermato quelle che sono state le mie sensazioni. Ti auguro il meglio. Credo che i tuoi genitori dovrebbero essere fieri di te, credo che tu quelle persone che ti hanno commentato cattiverie dovrebbero guardare la loro vita e non la tua. Sarai sempre dentro di me, ti voglio bene, ci ho creduto, ci ho sperato”

La Rimondi non è riuscita a trattenere le lacrime, sebbene sia apparsa abbastanza fredda nei suoi confronti. Tra loro c’è stato un caloroso abbraccio, seguito dai saluti di Andrea a tutti coloro che l’hanno sostenuto in questo percorso, compresa Maria De Filippi. A un certo punto, Tina Cipollari non ha trattenuto la commozione e ha ammesso la sua preferenza.

“Io volevo ringraziarti e credo che la stima sia reciproca. Scusami sono commossa perché ho sperato fino all’ultimo che tu fossi la sua scelta. Io ho tifato sempre per te. Sei una persona intelligente. Provo per te tantissima stima dal primo giorno”

Parole inaspettate quelle di Tina, che con Andrea aveva anche avuto un battibecco all’inizio. Al contrario di quello che si era intuito, la Cipollari ha sempre provato una forte simpatia nei confronti del corteggiatore, come Gianni Sperti. Si è unita al coro Ida Platano: “Lo devo dire: sei un uomo Andrea!”.

A questo punto, è arrivato il momento per Matteo di entrare in studio e di sedersi di fronte a Veronica. Il discorso della Rimondi è andato per le lunghe, tanto che Maria le ha chiesto di stringere, in quanto era chiaro che Farnea non riusciva più ad attendere.

“Io ho molta paura, perché non provo queste sensazioni per qualcuno da tanto tempo. Se c’è una cosa di cui sono certa è che sei tu”, queste le parole finali della Rimondi, che non ha fatto in tempo a finire la frase perché Matteo l’ha subito baciata.

La maggior parte del pubblico non ha pienamente apprezzato la scelta di Veronica e Matteo. E questo si nota dai vari commenti. Ovviamente, c’è anche chi è pronto a sostenere questa nuova coppia del Trono Classico.

Uomini e Donne, Andrea Della Cioppa dopo la scelta di Veronica Rimondi

Andrea si è poi sfogato dietro le quinte, come è possibile vedere su Witty. Di fronte alle telecamere, fuori dallo studio, l’ormai ex corteggiatore ha dimostrato di essere rimasto abbastanza male e sembra non aver cambiato pensiero su Matteo.

“Non me la sento di fargliene una colpa. Dentro non sto benissimo sinceramente. Il fatto che lui sia molto teatrale mi fa pensare che sia stato sempre più interessato ad altro piuttosto che a lei”

Queste le prime parole di Andrea dopo la scelta di Veronica. Ci ha tenuto comunque a precisare che, nonostante abbia questo pensiero, è convinto che Matteo sia un bravissimo ragazzo.

“Lo vedremo, vedremo che succederà fuori con lui. Nel senso che auguro il meglio a entrambi… Per me hanno sempre contato i fatti non le parole. Lei ha fatto la sua scelta, le voglio bene, le auguro il meglio. Ha fatto la sua scelta…”

Ci ha tenuto poi a precisare di non avere rimpianti per il percorso che ha fatto nel programma. Oggi è sicuramente più consapevole della persona che sono. Impossibile non notare la sua delusione. Intanto, Veronica Rimondi e Matteo Farnea stanno ancora insieme, come è possibile notare dai social network.

Vi prego ha studiato la parte perfettamente… scontato dall’inizio alla fine mi dispiace #uominiedonne — Anna (@Anna08437366) June 1, 2022

A me piacciono un sacco#uominiedonne — Rachele (@InterTiAmo_) June 1, 2022