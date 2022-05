Luca Salatino ha scelto Soraia Allam a Uomini e Donne. Il momento tanto atteso è andato in onda nel pomeriggio di oggi, martedì 31 maggio 2022. A colpire il pubblico di Canale 5 è stata la reazione di lei. Infatti, invece di buttarsi subito tra le braccia del tronista romano, la corteggiatrice si è mostrata abbastanza perplessa. Dopo una serie di domande, finalmente ha raggiunto Luca. Prima di questo momento, di fronte a Salatino si è seduta Lilli Pugliese, che è stata appunto la ‘non scelta’.

La reazione di Lilli, al contrario, ha sorpreso in positivo tutti. Ed è arrivato così il momento della scelta di Luca a UeD: è entrata Soraia. Quest’ultima si è mostrata ancora convinta di non essere lei la persona che avrebbe lasciato con lui il programma. Seduta di fronte a Salatino ha così scoperto di essere lei la scelta. “Vorrei che di tramonti ce ne fossero tanti tanti altri insieme”, ha dichiarato Luca al centro studio.

Soraia è apparsa sorpresa e gli ha più volte chiesto il motivo per cui durante l’ultima esterna fosse freddo, invece che mostrarsi semplicemente felice. Salatino non ha risposto alla sua curiosità e la Allam si è così buttata tra le sue braccia! Non sono mancati e petali rossi, mentre Luca e Soraia non si sono staccati un attimo tra baci e grandi sorrisi. “Non me l’aspettavo per niente”, ha ammesso Soraia.

Maria ha tentato di chiudere quella parentesi precisando che Luca “l’ha fatto apposta” a tenere un atteggiamento freddo durante l’ultima esterna. La Allam ha dimostrato di essere davvero molto sorpresa dal finale.

Luca e Soraia dopo Uomini e Donne cosa succede: le conferme

È già finita tra Luca e Soraia dopo la scelta? Alcuni indizi hanno fatto pensare, in questi giorni, che si potrebbero essere lasciati in tempi record. Va precisato che la scelta è andata in onda oggi, ma è stata registrata circa due settimane fa.

Secondo quanto scrive Amedeo Venza, i due si sarebbero visti “solo un paio di volte e sembra che non sia scattata la famosa scintilla”. Nonostante ciò, persone vicine a Soraia avrebbe fatto sapere che “al momento stanno provando a trovare un equilibrio”.

A confermare che Luca e Soraia stanno ancora insieme ci ha pensato Federica Aversano. Quest’ultima ha, ancora una volta, confermato il grande affetto che nutre nei confronti della sua amica, condividendo la foto della scelta che ritrae la coppia in un tenero abbraccio.

“Fate cose belle ragazzi, che Dio vi benedica!”, ha concluso Federica. Probabilmente se si fossero davvero lasciati, la Aversano ne sarebbe al corrente e non avrebbe di certo condiviso questo messaggio.

Ripresi da Witty, dopo la scelta, Luca e Soraia sono apparsi felicissimi. Salatino ha avuto finalmente l’opportunità di far conoscere la sua fidanzata alla madre, attraverso una chiamata telefonica. La donna ha ammesso che Soraia le è sempre piaciuta.

Inoltre, un’altra conferma sembra arrivare da Matteo Ranieri. In una Storia da lui condivisa su Instagram, secondo quanto riferisce un utente a Lorenzo Pugnaloni, si sentirebbe Luca dire: “Devo andà da mia moglie”.