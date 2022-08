Ha creato stupore la rottura tra Davide Donadei e Chiara Rabbi di Uomini e Donne. Ora il gossip si accende intorno all’ex tronista, che ieri avrebbe trascorso parte del suo tempo con un’ex cantante di Amici di Maria De Filippi. Si tratta di Arianna Gianfelici e le immagini che li ritraggono insieme stanno facendo il giro del web in queste ore. In particolare, un video mostra i due complici e molto vicini. Va precisato, questo non vuol dire che tra Davide e Arianna ci sia qualcosa in più di un’amicizia.

Ma in tanti vedono questa voglia di Donadei di divertirsi alquanto strana, come se ora si fosse liberato di un peso. E non è la prima volta che il gossip si accende intorno alla sua persona. Infatti, in questi giorni, l’ex tronista è spesso apparso sui social tra musica e tanto divertimento, al contrario di Chiara. Quest’ultima appare, invece, abbastanza provata dall’addio. Lo stesso Davide ha fatto intendere di aver preso lui la scelta di mettere fine a questa relazione. Dall’altra parte, Rabbi ha cercato anche di difenderlo più volte, facendo notare che anche lui sta soffrendo per quanto accaduto.

Le sue parole, però, non convincono affatto il pubblico. Vedendo video e immagini dell’ex tronista divertirsi dopo la rottura sta generando non poche polemiche. Il motivo? Quando la sua storia con Chiara Rabbi era ancora in piedi, era difficile vederlo in queste situazioni. Ora le polemiche aumentano con le immagini che lo ritraggono felice e sorridente con Arianna Gianfelici.

Quest’ultima ha preso parte alla ventesima edizione di Amici, come aspirante cantante. È entrata a far parte del team di Rudy Zerbi, ma non ha avuto strada lunga all’interno del talent show. Infatti, non è neppure approdata al serale del famoso programma. I telespettatori non hanno comunque fatto fatica a riconoscerla nel video in questione.

Intanto, Donadei risponde ad alcune domande anonime su Instagram. “Al cuor non si comanda”, dice a chi gli chiede se un giorno potrebbe entrare nella sua vita una donna fuori dal contesto televisivo. Ammette che sta bene e sta al gioco quando una fan anticipa che quando andrà in Puglia ‘gli salterà addosso’: “Non amo le donne aggressive”.

“Nella vita ci mancherà sempre qualcuno o qualcosa”, dichiara ancora rispondendo alle curiosità del pubblico. Continuerà a seguire il suo cuore come ha sempre fatto e a credere nell’amore.

UeD news, Chiara Rabbi affronta le polemiche

Intanto, l’ex corteggiatrice si ritrova nel caos tra accuse e polemiche, non solo rivolte alla sua persona. Primo tra tutti, l’attacco che le viene riservato in queste settimane riguarda la sua presunta gelosia, che avrebbe portato il rapporto con Davide Donadei alla rottura. C’è chi fa notare che ora l’ex tronista sarebbe libero di mettere like a chiunque, compresa “Elena (D’amario) di Amici”.

Viene così accusata di aver ostacolato in questi anni Davide con la sua gelosia. “Non dite stro…ate”, si difende Chiara. Non solo, molti sono convinti che la Rabbi fosse trattata come una “schiava” da Donadei, che ora si starebbe godendo la libertà divertendosi alle feste.

“Allora sia chiaro una volta per tutte, e giusto che pensiate quello che volete ma non potete permettervi di mettere in mezzo questioni che non conoscete, NESSUNO MI HA FATTA LAVORARE E NESSUNO MI HA SFRUTTATA ANZI MI HA SEMPRE TRATTATA DA REGINA E MI HA FATTO FARE LA “PADRONA”. Ho letto tante cose che fanno male non solo a noi ma anche alle nostre famiglie!”

Detto ciò, Rabbi assicura che la mamma di Donadei l’ha “servita e riverita meglio di una figlia” sia a casa che al ristorante, che sta affrontando la crisi. Chiara non può permettere a questi utenti sui social di parlare senza conoscere la situazione. “Se volete giudicare i suoi comportamenti attuali va bene ma nelle questioni lavorative non mettere bocca”, conclude Chiara.