Amici 20, Arianna Gianfelici dopo l’eliminazione: prime parole su Instagram

Arianna Gianfelici dopo Amici 20 ha scritto un messaggio su Instagram ai fan. Le prime parole dopo l’eliminazione sono sempre molto attese dai fan, e Arianna non poteva mancare. Il suo percorso è stato molto tortuoso nella scuola di Maria De Filippi e ha ricevuto molte critiche, soprattutto per il suo comportamento. Ha affrontato quattro sfide e la quarta si è rivelata fatale per lei, ha dovuto lasciare la scuola nella puntata in onda ieri, sabato 30 gennaio 2021. Il saluto di Arianna al programma è stato molto emozionante, questo va detto e riconosciuto.

La cantante ha anche ringraziato Rudy Zerbi, nonostante gli sfoghi dei giorni scorsi. Lo ha definito una sorte di incubo per lei durante il percorso, ma è certa che proprio dalle sfide lei ha imparato di più e che dopo Amici ne farà tesoro. Rudy l’ha ringraziata, poi Arianna ha chiesto di abbracciare i suoi compagni di classe. Anche con loro ci sono stati diversi screzi, soprattutto nelle prime settimane in casetta. Alla fine però è riuscita a legare con Esa, Ibla e Enula in particolare. Ma sono corsi tutti al centro dello studio a salutarla, anche Leonardo e Raffaele con cui ha avuto più discussioni.

Arianna dopo l’eliminazione ad Amici 20 ha chiesto a Maria di poter passare qualche volta nella scuola per dei saluti. Ma soprattutto ha promesso che avrebbe continuato a studiare e a impegnarsi per coltivare il suo talento, riconosciuto e voluto da Zerbi nella scuola. Poi è stato lo scarso impegno dell’allieva a spingere Rudy a metterla in discussione, fino a quando lei ha deciso di farsi seguire da Arisa. Conclusa l’avventura ad Amici 20, Arianna ha scritto un messaggio su Instagram:

“Inevitabilmente ci lascio un pezzo di cuore. Ma non è finita! Sono pronta già a ripartire e iniziare a lavorare per portarvi cose nuove, ma soprattutto a mettere in pratica tutte le cose che ho imparato questi mesi. Vi ringrazio per tutto il sostegno che mi avete dato. Continuate a starmi accanto perché in arrivo ci sono tante cose belle”.

Non ha intenzione di fermarsi, non adesso che ha capito finalmente come fare per tirare fuori il meglio. E che è importante impegnarsi e ricorrere a tanta forza di volontà. Il percorso di Arianna ad Amici 20 è stato caratterizzato anche da tante polemiche, però. Ha superato alcune sfide a sorpresa, tanto che il pubblico ha urlato allo scandalo. Ieri però ha dovuto lasciare il suo banco alla nuova cantante Elisabetta.