Amici 20, bufera dopo sfida tra Arianna e Kika: “Protetta”, accuse dal Web

Bufera su Amici 20 dopo la sfida tra Arianna e Kika. Si conosceva già l’esito della sfida, grazie alle anticipazioni sulla registrazione di giovedì pomeriggio, ma il motivo dato dal giudice esterno non è piaciuto al pubblico. A giudicare chi doveva tornare al banco e chi no è stato Luca Dondoni, che da anni e anni appare nel talent show di Maria De Filippi in qualità di giudice esterno. E proprio lui oggi ha giudicato la sfida voluta da Rudy Zerbi con Ibla contro tre allievi. Arisa non ha saputo scegliere tra Raffaele, Arianna e Kika allora Rudy ha messo in sfida tutti e tre.

La prima a prendere il banco è stata proprio Ibla: Dondoni ha detto che è troppo brava e preparata per stare fuori dalla scuola di Amici 20. Poi è stato il turno di Raffaele, anche lui giudicato più avanti rispetto ad Arianna e Kika. Le due cantanti si sono sfidate fino all’ultimo brano e proprio la scelta dell’ultima canzone pare abbia penalizzato Kika. Quest’ultima ha scelto L’amore è di Enrico Nigiotti, mentre Arianna ha cantato Oggi sono io di Alex Britti. A fine esibizioni, Luca Dondoni si è così espresso:

“Per piacere mio personale, per quello che io amo nella musica purtroppo questa sfida non mi mette nella condizione migliore. Non c’è gara fra le due canzoni. Se dovessi guardare quello mi ha toccato più emozionalmente l’interpretazione di Arianna”.

Poi ha elencato una serie di imprecisioni di Kika durante l’esecuzione, ma ha sottolineato che Oggi sono io è un brano semila volte più bello di L’amore è. Su Arianna ha anche aggiunto: “Questa ragazza qui la vita se la mangia, e soprattutto si mangia lo studio si vede da come canta”. Ha poi ribadito che gli piace la canzone di Alex Britti, per cui non ha potuto fare altro che far passare Arianna. Una decisione che ha lasciato di stucco il pubblico a casa. In tante edizioni di Amici di Maria De Filippi infatti è la prima volta, o forse una delle rare volte in cui una sfida viene decisa in base al brano scelto.

Dondoni di sicuro avrà avuto i suoi motivi e le sue ragioni, magari ha giudicato non solo in base alla canzone ma è chiaro, per sua ammissione, che ne è stato comunque influenzato. E per questo il Web non ha gradito affatto. I tweet contro questa decisione sono stati numerosissimi. In alcuni si legge che Dondoni avrebbe dovuto giudicare l’esibizione e non la scelta del brano. Qualcuno ha anche lanciato accuse contro il programma: “Oggi abbiamo avuto la conferma di chi è la protetta di quest’anno”.

E oggi abbiamo avuto la conferma di chi è la protetta dj quest’anno #amici20 — CHE SUCCEDE? (@ilarjx) January 9, 2021

Come sempre sfida pilotatissima #Amici20 — ziapea (@Pam070Pamela) January 9, 2021

DAVVERO HA SCELTO IN BASE ALLA CANZONE? IO SONO SCONVOLTA, MA IO VOGLIO FARE RICORSO CONTRO QUESTA DECISIONE ASTRUSA #amici20 — Iaia_ (@iaianumero8) January 9, 2021

"Oggi sono io è una canzone più bella di quella portata da Kika" Dondoni non te lo devo dire io che dovresti giudicare come cantano e no la canzone #Amici20 pic.twitter.com/1KYyo1Gyyq — Ruggiero quarto (@QuartoRuggiero) January 9, 2021

Ma buttate fuori sto tizio MADDAI #Amici20 — Naima Camillo (@NaimaCamillo) January 9, 2021