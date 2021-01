Amici 20, Arianna è un fiume in piena contro Rudy Zerbi: Arisa la frena

Arianna Gianfelici è di nuovo in sfida ad Amici 20. Rudy Zerbi ha messo gli occhi su una giovane cantante che ha partecipato ai casting dell’ultima settimana e ha deciso di chiedere una sfida. Sono note le opinioni che ha di Arianna: la considera un “talento sprecato”, insomma la ritiene talentuosa ma non ha mai apprezzato lo scarso impegno della giovane. Un problema che Arianna ad Amici si trascina dietro sin dalle prime settimane, ma ha detto nell’ultima puntata che sta cambiando e si sta impegnando. Proprio il suo atteggiamento ha spinto Rudy a sospenderle la felpa fino a non confermargliela più, quando Arianna ha manifestato l’intenzione di andare con Arisa.

Zerbi ha quindi deciso di non lavorare più con Arianna. Arisa è stata ben felice di prenderla con sé e ha verso questa allieva un atteggiamento molto protettivo. Forse proprio per questo motivo nel daytime di oggi Arianna pensava di trovare un’alleata in Arisa contro Zerbi. Dopo la lettera di Rudy che la metteva in sfida, Arianna già in casetta ha manifestato un certo nervosismo per la quarta sfida che dovrà affrontare. “Se non mi ci vuoi qua dentro mettimi sotto con la macchina, fai prima”, ha detto riferendosi a Zerbi.

Poi a lezione con Arisa ha subito fatto notare che dovrà affrontare la quarta sfida. Arisa le ha detto di non preoccuparsi, ma l’allieva le ha chiesto di dire la sua su quanto chiesto da Zerbi. Non ha trovato però appoggio in Arisa, che invece ha continuato a rassicurarla e sembrava intenzionata a iniziare la lezione. Arianna invece aveva bisogno di parlarne, così ha iniziato a dire di avvertire il peso della sfida e soprattutto delle critiche in studio. Non vuole avere un confronto con Rudy, però: “Qui dentro non mi vuole. Ma se lui non mi vuol, ragionare con una persona che ragiona con i paraocchi è inutile”.

Nonostante lei stessa si sconti con Zerbi in continuazione, stavolta Arisa ha detto che Rudy fa semplicemente il suo ruolo di insegnante. E che Arianna non deve pensare di non essere voluta. Le ha quindi ripetuto di stare tranquilla. Ma Arianna non ne voleva sapere di fermarsi: “Lui sta cercando in tutti i modi di buttarmi fuori”. Anche stavolta Arisa ha dovuto invitarla a non preoccuparsi, riuscendo finalmente a fermare la sua allieva e a cominciare la lezione.