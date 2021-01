Amici 20, è guerra aperta tra Zerbi e Arisa: “Maria, licenziami!”, l’appello

Ennesimo scontro tra Rudy Zerbi e Arisa ad Amici 20. Tutto è accaduto nel daytime di oggi, dopo l’esibizione di Raffaele sulle note di Emozioni di Lucio Battisti. A Rudy non è molto piaciuto, ha detto che l’assegnazione è stata sbagliata e che quindi la colpa non era dell’allievo. Ovviamente Arisa non era affatto d’accordo, ha elogiato il suo cantante e si è complimentata con lui. Lo ha definito un artista versatile e completo, ma Maria De Filippi ha notato l’espressione contrariata di Rudy e gli ha dato la parola. Il professore ha quindi chiarito subito che non era colpa di Raffaele, ma dell’assegnazione sbagliata da parte di Arisa. Secondo lui Raffaele ha cantato la canzone di Battisti in modo totalmente sbagliato, perché Battisti cantava non per l’estetica ma per le parole.

Seppure Raffaele ci abbia messo del suo, secondo Rudy era sbagliato. Arisa si è subito voltata verso Maria e ha detto di scegliere un altro professore al suo posto, perché non aveva voglia di litigare con Rudy, che invece ha chiarito che non era una lite ma un confronto. Secondo Arisa infatti Rudy continuerà a criticare tutti, al che lui ha fatto notare di aver apprezzato molto Aka7even poco prima. Quindi è intervenuta Anna Pettinelli, che però era d’accordo con Rudy Zerbi: anche secondo lei Raffaele ha cantato nel modo sbagliato questo brano, c’erano troppi tecnicismi e invece andava cantata semplice.

Arisa ha definito Raffaele “un super artista” e Rudy si è messo le mani in testa! Anche il cantante in effetti ha detto di sentirsi un artista, e non di certo un super artista. Anche perché ha vent’anni e tutta la vita per crescere: altrimenti Baglioni cosa è, ha chiesto Rudy? Dinanzi alle critiche dei suoi due colleghi, Arisa si è rivolta alla padrona di casa e ha detto:

“Maria, licenziami! Non sto scherzando! È una rottura proprio, è una rottura. Io non penso che i miei siano i peggiori di tutti, però c’è una roba qui… Dovrei diventare pure io forse… Quando non mi piace qualcosa dovrei dire ‘Maria, guarda mi ha fatto un po’ ca…re’. Solo che io vado in protezione”.

Ha quindi chiesto a Zerbi di usare più calma nel modo di porsi agli allievi. Lui invece ha spiegato che è più sbagliato dire a un ragazzo di vent’anni che è un super artista. “Non puoi, non è un super artista. Lo diventerà magari, ma non lo è. Ride anche lui”, ha aggiunto Rudy. In chiusura, Arisa ha ricordato di avere un lato buono di sé ma anche uno molto cattivo e di essere stanca dell’accanimento verso i suoi ragazzi. “Io sono libera di essere buona, di essere cattiva, non vengo a mangiare a casa tua e non mi devi scocciare”, ha chiosato.