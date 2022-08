Si riaccende il gossip attorno a Davide Donadei e Chiara Rabbi, amata coppia sbocciata a Uomini e Donne. I due giovani hanno reso noto di essersi lasciati di recente. Naturalmente i fan hanno iniziato a ricamare sulla rottura. Alcuni si sono avventurati in ricostruzioni fantasiose: c’è chi ha parlato di presunti tradimenti e di gelosie morbose. False piste, tutto appare più semplice di quel che si è immaginato: i sentimenti si sono sopiti e addio. Intanto, nelle scorse ore, i riflettori della cronaca rosa sono stati nuovamente puntati sull’ex tronista: motivo? pare che si stia già ‘consolando’.

Donadei è infatti stato pizzicato in compagnia di una nota TikToker ed ex concorrente di Pechino Express. Stando ad alcune segnalazioni, riportate dall’esperta di gossip Deianira Marzano, Davide è stato sorpreso con Giulia Paglianiti in una discoteca di Gallipoli, in compagnia di altri amici. La questione è stata riportata a Chiara Rabbi che ha detto la sua su quel che sta accadendo.

L’ex corteggiatrice di UeD, nella notte che ha portato a Ferragosto, ha risposto a tante domande anonime arrivate sul suo profilo Instagram. Il nome di Donadei non è mai stato scritto né pronunciato, ma è evidente che diversi quesiti si siano riferiti proprio a lui. E pure al gossip che lo sta riguardando assieme a Giulia Paglianiti.

“Come accettare che chi credevi esistesse non è mai esistito?”, ha domandato una fan. La replica di Chiara è stata secca e decisa: “Quando muore l’idea che avevi di una persona è la fine perché nulla ci allontana quanto la delusione. Perdere la stima per qualcuno è peggio che odiarlo”. Dalla serie ogni riferimento non è puramente casuale.

Capitolo ‘minestre riscaldate’. La Rabbi non le contempla. Quando una ‘seguace’ le ha chiesto che cosa farebbe nel caso in cui una persona che l’ha lasciata vorrebbe ritornare con lei, Chiara ha replicato con un lapidario. “Poteva pensarci prima”. Secondo l’ex volto di Uomini e Donne non può nemmeno esistere amicizia tra due ex: “Ascolta rimanere amici con gli ex è come dire: il cane è morto, ma me lo porto comunque in giro. Non ha senso”.

Infine il tasto più dolente. Un utente le ha assicurato di avere visto Davide e Giulia insieme. Anche in questo caso non sono stati fatti nomi e cognomi, ma ogni riferimento è stato tutt’altro che casuale. “Comunque li ho visti io con i miei occhi ieri e in più lei già l’ha detto a mezzo mondo e questo ti fa capire già tanto. Lascia stare Chiara, non ne vale la pena!”, la testimonianza di un follower. “Che mondo meraviglioso Instagram”, la chiosa della Rabbi. A buon intenditor, poche parole!